Juventus, ritorno e addio immediato: decisione inevitabile

Nonostante le peripezie giudiziarie extra-campo, la Juventus pensa al mercato. Fatta la scelta su un centrocampista in prestito

Con il destino Champions appeso alle decisioni della giustizia sportiva, sono infatti tre i procedimenti pendenti riguardanti la Vecchia Signora, alla Continassa fanno i conti per il prossimo mercato. Senza le coppe, bisogna fare cassa.

La Juventus la scorsa estate, soprattutto per alleggerire i bilanci, ha dato vita ad una serie di prestiti con diritti di riscatto. Quasi nessuno dei suoi calciatori in giro per l’Europa sta dando i rendimenti attesi. Una mano ai bianconeri però potrebbe darla una vecchia conoscenza.

Prestiti Juventus: Igor Tudor chiede un centrocampista

Fermo restando che l’ultima sessione estiva di mercato in casa Juventus non ha portato i frutti sperati, basti pensare in tal senso a Paul Pogba, la Juventus spera di riuscire a cedere uno dei tanti calciatori dati in prestito. La notizia peggiore riguarda Arthur. Il brasiliano al Liverpool è un corpo estraneo, i Reds non lo riscatteranno facendo sfumare i 37,5 milioni previsti nell’intesa con i bianconeri. Cifre più basse anche per Luca Pellegrini. Il mancino da gennaio nella Lazio ha giocato 77′, 69′ in Conference e 7′ in serie A. Lotito non verserà i 15 milioni concordati, magari l’affare si chiuderà ad un prezzo più basso.

Una boccata d’ossigeno potrebbe arrivare dal Tottenham. I londinesi, nonostante le dimissioni di Conte e Paratici, dovrebbero investire i 35 milioni del riscatto per Dejan Kulusevski, un totale di 45 milioni per l’intero cartellino. Il sorriso inatteso arriverebbe da Marsiglia. Igor Tudor vorrebbe portare in Francia Denis Zakaria.

Come scrive juvelive.it, Igor Tudor, attuale allenatore del Marsiglia, avrebbe chiesto notizie su Denis Zakaria, 26 anni compiuti il 20 novembre. Il centrocampista svizzero, acquistato dalla Juventus nel gennaio 2022 dal Borussia Moenchengladbach per 10,1 milioni, attualmente è in prestito al Chelsea. Contratto con i biancneri fino al 2026, Zakaria non sarà riscatato dagli inglesi che non verseranno quindi i 28 milioni più 5 di bonus fissati nell’intesa.

Zakaria, per lui nei sei mesi in bianconero solo 1 gol e 1 assist in 15 match, sarebbe gradito all’ex tecnico dell’Hellas Verona. Secondo Footmercato, Tudor starebbe spingendo per avere Zakaria dal prossimo giugno. Il mediano elvetico in Premier ha giocato solo 11 match per 599′, nonostante questo piace all’allenatore croato che lo ritiene adatto al suo gioco.

I centrocampista della nazionale svizzera, 3 gol in 47 match, guadagna tre milioni netti a stagione. Considerato la spesa effettuata per il cartellino, la Juventus potrebbe cederlo per una cifra minima che non determinasse una minusvalenza. Tra 10 e 15 milioni l’affare si potrebbe chiudere, con la soddisfazione di tutte le parti in causa.