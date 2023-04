Maglia trasparente: Sabrina Salerno lascia di sasso

Sabrina Salerno regala spettacolo come sempre, il look della cantante e showgirl infiamma in un attimo l’atmosfera

La splendida Sabrina Salerno è una vera e propria icona di fascino e femminilità all’italiana come sappiamo bene. Ma non possiamo fare a meno di restare senza fiato ogni volta che la vediamo in azione. Un capolavoro che si ripete senza soluzione di continuità e che strappa applausi a scena aperta in ogni occasione.

La cantante e showgirl mostra sempre classe, energia, eleganza seducente da vendere, come del resto ha sempre fatto fin da giovane. Ma il tempo per lei sembra non essere minimamente passato e a 55 anni appare davvero più in forma che mai.

Sabrina Salerno regina di Francia: il tour è un autentico trionfo

E’ un momento speciale questo per lei e non potrebbe essere altrimenti. In questi mesi infatti Sabrina è impegnata in un lungo tour che la sta vedendo protagonista assoluta in Francia, a riprova del fatto che la sua fama ha travalicato anche i confini nazionali. Ma anche questa non è una novità.

Un lungo tour che l’ha vista già esibirsi in diversi luoghi e che andrà avanti ancora per un po’. Il successo di pubblico, in piazze, stadi, palazzetti è garantito quando c’è lei e possiamo accorgercene dai post sui social che stanno documentando il suo lungo viaggio. Un viaggio stupendo, salutato dalle ovazioni del pubblico. Che anche sul suo profilo Instagram è numeroso e affezionatissimo, da oltre un milione e 300 mila followers.

Sabrina Salerno illumina anche Parigi: quella maglietta fa girare la testa, che curve da sballo

Sabrina è riuscita a rubare la scena anche a Parigi, in una delle tappe più significative del tour. Non poteva essere altrimenti, ma come sempre lei ha provveduto a metterci quel tocco in più, capace di lasciare i fan a bocca aperta.

Prima di andare in scena, diversi scatti dal backstage che l’hanno ritratta in primo piano, con una maglietta a dir poco illegale sotto la giacca. Una trasparenza audace e micidiale, con la scollatura bene in vista. Le curve leggendarie di Sabrina si fanno sempre notare e raccolgono consensi a destra e a manca. Uno spettacolo pazzesco che a suon di like e commenti entusiasti da parte della platea diventa virale come sempre.