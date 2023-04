Arriva Alexis Sanchez: colpaccio di una Big

Dopo una sola stagione in Francia, all’Olympique Marsiglia, Alexis Sanchez è già pronto a cambiare squadra: il cileno è nel mirino di un top club

Uno dei protagonisti dell’ultimo scudetto dell’Inter, firmato Antonio Conte è pronto a cambiare squadra… Di nuovo. Dopo una sola stagione in Ligue 1, con la maglia di un club blasonato come l’Olympique Marsiglia, a quanto pare Alexis Sanchez si starebbe già guardando intorno, disponibile a trovarsi una nuova sistemazione. Nonostante non sia più giovanissimo (classe 1988), il talento cileno continua infatti ad attirare le attenzioni delle più importanti società al mondo, e potrebbe accettare nei prossimi giorni la corte di una vera big.

Ma facciamo un passo indietro. Perché mai l’ex Inter dovrebbe accettare di lasciare dopo una sola stagione l’OM? Non certo per un andamento deludente. Dopo aver collezionato un minutaggio non soddisfacente nella sua ultima stagione nerazzurra, infatti, il cileno in Francia ha ritrovato lo smalto di un tempo, e fin qui ha vissuto una stagione non priva di momenti di esaltazione.

A marzo ‘El Nino’ affermava di voler prolungare il suo contratto, in scadenza nel 2023 con opzione per un’altra stagione. Lo stesso attaccante non ha però negato le possibilità e tentazioni che potrebbero cambiare le sue prospettive da un momento all’altro. E considerando che, da allora, di passi in avanti sul rinnovo non ce ne sono stati, si fa sempre più strada l’ipotesi di un prematuro divorzio, con approdo di Sanchez in un top club che avrebbe iniziato un forcing forsennato per riportarlo “a casa”.

Sanchez cambia squadra: dove giocherà il prossimo anno

Il campione cileno in carriera ha vestito molte maglie di grandissimo prestigio. Non solo quella dell’Inter, con cui ha portato a casa lo storico scudetto in grado di interrompere la striscia juventina, ma anche quelle del Manchester United e dell’Arsenal in Inghilterra, e prima ancora del Barcellona in Spagna. Tutti top club che hanno potuto apprezzare le sue qualità, e che forse avrebbero ancora bisogno del suo apporto per raggiungere i rispettivi obiettivi.

A sbaragliare la concorrenza per il futuro del cileno potrebbe essere però il ritorno di fiamma di un’altra sua grande ex squadra. Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino La Nacion, ‘El Niño Maravilla’ sarebbe il primo obiettivo per l’attacco della prossima stagione di una delle due più importanti squadre argentine: il River Plate.

Un ritorno alle origini per il cileno, che ha già vestito la maglia della formazione di Buenos Aires nel 2007/2008, in prestito dall’Udinese, mettendo insieme 31 presenze e 4 gol prima di fare il grande salto nel calcio europeo e diventare la stella che abbiamo ammirato negli ultimi 15 anni. Resta però sullo sfondo una difficoltà non da poco: il campione dovrebbe infatti abbassare le sue pretese di ingaggio, considerando che al momento guadagna 3 milioni di euro al Marsiglia. E anche per questo resta viva, comunque, una pista che porterebbe in tutt’altra direzione, verso il Galatasaray, squadra che forse potrebbe essere in grado di accontentare le sue richieste economiche. Almeno fino a prova contraria…