Eli Canalis, brunch in piscina: il costume è minuscolo

Elisabetta Canalis e il relax mattutino con gli amici diventano un’occasione speciale per tutti i fan: in costume è in splendida forma

Passano gli anni, ci sono delle cose che cambiano e altre invece che restano sempre uguali e rappresentano una certezza incrollabile. Tra queste, si può sicuramente annoverare la bellezza micidiale di Elisabetta Canalis, che non ha mai deluso le aspettative dei fan, lasciandoli sempre a bocca aperta.

La splendida showgirl sarda, con il suo fascino e la sua classe, rimane una delle più amate in assoluto dal pubblico. E guardandola non è davvero difficile capire il perché.

Elisabetta Canalis, ogni scatto ci fa vedere le stelle: bellissima e intramontabile

Uno spettacolo che non ha avuto fine da quando, alla fine degli anni Novanta, Elisabetta si guadagnava la notorietà imperitura come velina di Striscia La Notizia. C’è stato, in questo senso, un prima e un dopo di lei, una linea di demarcazione piuttosto netta.

Da quel momento infatti Elisabetta è diventata la pietra di paragone per eccellenza per tutte coloro che si sarebbero cimentate, dopo di lei, nell’avventura come ballerine del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Ma soprattutto, Elisabetta ha incarnato un ideale di bellezza, femminilità e sensualità a livello assoluto, che dura ancora oggi, nonostante di tempo ne sia trascorso.

Gli anni però per lei sembrano essersi fermati. E alla soglia dei 45 anni appare ancora giovanile e incontenibile come un tempo, forse persino di più. Guardare per credere sul suo profilo Instagram, dove ogni scatto è sempre meglio del precedente.

Elisabetta Canalis, il selfie pazzesco: il volto non si vede ma tutto il resto sì, bikini spaziale ed esplosivo

In questo 2023 Elisabetta ci ha già regalato momenti da urlo sui social. Mostrandosi in splendida forma e confermando tutto questo con gli scatti in piscina insieme agli amici per un rilassante e divertente brunch.

Il selfie mette in mostra in primo piano il fisico esplosivo di Elisabetta. La particolarità è che non vediamo il volto, ma tutto il resto sì, eccome. E la scollatura vertiginosa quasi sembra bucare lo schermo. Con il suo sorriso radioso che fa capolino e scalda il cuore, ammiccando al tempo stesso in maniera provocante. L’ennesimo trionfo seducente della Canalis, che quando si tratta di infiammare la passione dei numerosissimi fan non è seconda a nessuno.