Ibra saluta il Milan ma resta in A: accordo con la rivale

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora in Serie A ma non al Milan. Al momento il calciatore non sembra intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo

Un ‘tradimento‘ inaspettato è quello al quale potremmo trovarci di fronte durante la prossima estate con Zlatan Ibrahimovic che vuole ancora esprimersi ad alti livelli.

La stagione di Ibra è stata tribolata per via degli infortuni che lo hanno colpito. Prima i mesi fuori per recuperare dall’intervento al ginocchio e poi due stop che ne hanno condizionato il ritorno a pieno regime a disposizione di Stefano Pioli. Ora l’attaccante classe 1981 è a disposizione della squadra rossonera che dovrà cercare di recuperare in classifica per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League entrando tra le prime quattro del campionato. In questo sarà determinante l’apporto di Ibrahimovic soprattutto a cavallo delle partite contro l’Inter quando i titolari saranno lasciati a riposo per preparare l’euroderby.

Calciomercato Milan, possibile ‘tradimento’ di Ibrahimovic: nuova maglia in Serie A

Un’ipotesi fa tremare i tifosi del Milan. Zlatan Ibrahimovic potrebbe cambiare maglia in Serie A e passare ad una rivale dei rossoneri. Il giocatore infatti sarebbe finito nel mirino della Roma di Mourinho.

I giallorossi infatti, stanno valutando il proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione con Abraham e Belotti che non sono certi di restare in giallorosso in vista della prossima stagione. Il primo ha diverse squadre inglesi interessate al suo cartellino, mentre il secondo deve guadagnarsi il rinnovo in questo ultimo scorcio di stagione. L’acquisto di Ibrahimovic sarebbe ben visto da José Mourinho che lo ha avuto a disposizione all’Inter e che ne conosce le qualità anche all’interno dello spogliatoio. Il lavoro dello svedese sarebbe quello di far crescere i giovani e portare i suoi compagni di squadra ad esprimere al massimo le proprie qualità.

Un lavoro fatto in maniera eccellente al Milan, portando la squadra dapprima a tornare a qualificarsi alla Champions League dopo anni e poi a vincere lo scudetto, rendendo il club meneghino ancora una volta una delle squadre al top in Italia ed in Europa. Un progetto che vuole ricalcare la proprietà della Roma e che sarebbe pronta ad offrire al classe 1981 un contratto di un anno.

Resta da vedere quello che sarà l’intento del Milan che sa quale sia l’importanza di Ibrahimovic all’interno dello spogliatoio rossonero. Il Milan infatti non vorrebbe privarsi di una figura del genere ma è anche vero che Maldini e Massara vogliono capire quanto potrà dare sul campo lo svedese, fermato spesso da infortuni durante questa stagione.