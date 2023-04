La minigonna di Samira è vertiginosa: gambe roventi

Samira Lui è una delle ragazze più belle che ci siano in circolazione. Solo lei può fare parte di questa speciale classifica ristretta

Il nome citato è probabilmente un punto di riferimento quando si parla di bellezza. Lo testimoniano tutte le foto che pubblica giorno dopo giorno, con conseguente gradimento da parte della sua utenza. Tra lato b e scollatura perennemente in bella vista il pubblico ha imparato molto bene a conoscerlo. Anche se la sua carriera parla per lei alla perfezione, senza alcun bisogno di documentarsi con delle foto. I due ingredienti sopracitati sono fondamentali, ma non sono sicuramente il motivo per cui centinaia di migliaia di persone la conoscono.

Deve la sua fama, ovviamente, al mondo della moda e a quello dello spettacolo. La modella nata in Friuli è famosa per via delle sue numerose partecipazioni a vari programmi televisivi. Di chiare origini senegalesi, ha un fisico a dir poco sensazionale. La professione che svolge non è dunque casuale. La sua vita professionale ha avuto inizio in qualità di hostess. Fino a che non le si sono aperti davanti gli studi televisivi della Rai, che le hanno così permesso di sbarcare il lunario in televisione. La sua spontaneità davanti allo schermo non è passata inosservata. Anzi.

Ad oggi è una delle sue tante qualità. Nel prossimo paragrafo si avrà invece modo di analizzare nel dettaglio una sua foto. Un efficace mix di eleganza e sensualità che poche altre colleghe presenti nel settore possono vantare di avere a propria disposizione.

Samira Lui è una Dea: corpo stupendo

Il corpo divino di Samira Lui è riuscito a primeggiare anche in questo caso. La parte di pubblico ben più informata la conosce sicuramente per via della sua presenza in programmi come “Tale e Quale”, condotto dalla magistrale presenza di Carlo Conti. Chi invece è meno informato potrà avere davanti ai suoi occhi una sorpresa meravigliosa. Un fisico del genere è davvero raro da vedere altrove. Anche in un settore inflazionato e pieno di concorrenza come quello dello spettacolo, lei riesce ugualmente a primeggiare. Non deve essere facile per le colleghe rimanere ai suoi livelli.

In questo scatto la si può ammirare avvolta in un contrasto tra bianco e nero che non fa altro che aumentare la sua bellezza. La gonna così corta permette di apprezzare ancora meglio le sue forme sinuose. E così anche le sue gambe nello specifico.