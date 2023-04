Leao-Vlahovic attacco stellare: colpo da brividi

Clamorosa ipotesi in ballo: il bianconero e il rossonero potrebbero ritrovarsi compagni di squadra nel blasonatissimo club

Discussi, forse anche contestati, ma allo stesso tempo decisivi per le sorti delle loro squadre. E soprattutto ricercatissimi sul mercato. Strano il destino di Dusan Vlahovic e Rafael Leao, due delle stelle più luminose della nostra Serie A e non solo. Il serbo sta attraversando un periodo non facile in temini realizzativi, ma resta un centravanti di primissimo spessore. Il portoghese, seppur lontano dall’eccellente e costante rendimento del girone di ritorno della passata stagione, ha sonnecchato per un paio di mesi. Poi ha deciso di diventare l’incubo del Napoli sia nella gara di campionato che in quella di ritorno in Champions League.

Vlahovic ha ancora moltissimi estimatori in Inghilterra: l’Arsenal, che già aveva presentato un’offerta alla Fiorentina prima che Commisso decidesse di accettare l’offerta della Juve, è già pronto a rifarsi sotto. Leao invece è stato, e forse lo è ancora, un obiettivo primario del Chelsea. Che nonostante i 610 milioni di euro, di soli costi del cartellino, spesi da luglio a gennaio, ancora corteggia l’ex Lille. C’è però una big, uno dei club più importanti del Vecchio Continente, che potrebbe calare l’affondo per prenderseli entrambi. Lasciando a bocca asciutta non solo la concorrenza, ma anche Juventus e Milan.

Il Real Madrid rompe gli indugi: li ha chiesti Ancelotti

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net‘ ha fatto il punto sulle strategie di mercato del Real Madrid. Partendo dall’assunto che nel prossimo anno – sempre a patto che rinnovi il suo contratto in scadenza a giugno, tra l’altro – Karim Benzema non potrà sobbarcarsi il peso dell’intero attacco sulle sue spalle, le Merengues devono intervenire sul mercato. Non con uno, ma almeno con due attaccanti. Tra i profili che Carlo Ancelotti avrebbe chiesto alla dirigenza ci sono Samuel Chukwueze del Villarreal, Sadio Mané del Bayern Monaco e poi ci sono loro due. Vlahovic e Leao. Niente male come lista della spesa.

Nel malaugurato caso, per i due club italiani, che uno o entrambi non dovessero raggiungere il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League, le rispettive dirgenze dovranno fare dei sacrifici tecnici. I maggiori indiziati all’addio sarebbero a quel punto proprio i due attaccanti. La cessione dell’ex Fiorentina permetterebbe ai bianconeri di incassare un ottimo tesoretto per avviare una nuova politica di mercato. Magari basata sui giovani di belle speranze, come da anni fa il Milan. Proprio il club rossonero a quel punto non potrebbe impegnarsi economicamente nel complicato e costosissimo rinnovo di Leao, lasciando di fatto partire il portoghese prima di perderlo a parametro zero a giugno del 2024.