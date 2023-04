Mikaela Calcagno, una maxi scollatura in vista: da togliere il fiato

La bionda giornalista ligure ha condotto per anni i più seguiti programmi sportivi

Una figura che gli appassionati di calcio possono aver dimenticato. Ma nel mondo del giornalismo sportivo televisivo è stata per anni la conduttrice più apprezzata, una sorte di progenitrice delle varie Diletta Leotta, Giorgia Rossi e Monica Bertini, per citare le più amate dal pubblico televisivo. Stiamo parlando di Mikaela Calcagno, che fino a quindici anni fa era considerata la vestale della domenica calcistica degli italiani, una sorta di alter ego di Ilaria D’Amico. La prima lavorava sulle reti Mediaset, la seconda furoreggiava su Sky.

La carriera di Mikaela Calcagno ha inizio alla fine dello scorso millennio, quando si trasferisce nella Capitale dove inizia a collaborare con l’emittente televisiva privata Roma-Uno per la quale si occupa soprattutto di sport e di calcio in particolare. Nata a Imperia nel 1973, fin da bambina porta avanti la passione passione per il calcio e per il nuoto tanto da farne il principale argomento della sua attività professionale. Il talento innato per il giornalismo televisivo le consente di intraprendere una carriera che le darà parecchie soddisfazioni. E infatti nei primi anni duemila giunge la svolta definitiva.

Nel 2005 si trasferisce a Mediaset dove entra a far parte della redazione sportiva di Italia Uno diventando una colonna portante delle più importanti trasmissioni sportive del colosso televisivo fondato da Silvio Berlusconi tra cui Studio Sport e Domenica Stadio. La svolta professionale per la bionda giornalista ligure è arrivata nel 2008 quando passò alla conduzione dei più importanti programmi sportivi trasmessi sui canali a pagamento del digitale terrestre di Mediaset Premium. Da tre anni a questa parte è uno dei volti di TGcom24, il telegiornale breve che copre l’intero arco della giornata in onda su tutte le reti Mediaset. Molto attiva sui social, condivide con i followers alcuni scatti che ne esaltano la bellezza prorompente.

Mikaela Calcagna finì sulle prime pagine delle principali riviste di gossip a causa della sua relazione con l’ex arbitro Gianluca Paparesta, coinvolto nello scandalo di Calciopoli in quanto prima presunto complice e poi vittima del cosiddetto sistema Moggi. Ma la bionda cronista ligure è andata dritta per la sua strada infischiandosene delle critiche e delle malelingue. La storia d’amore tra lei e l’ex fischietto barese si è infatti dimostrata più solida e profonda che mai. E nell’agosto del 2019 da questa relazione è nata la figlia della coppia, Mia. Alla faccia dele malelingue.