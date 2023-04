Mourinho e Dybala insieme in un’altra Big: addio Roma

Paulo Dybala e Josè Mourinho lontani dalla Roma ma ancora insieme: clamorosa suggestione per l’anno prossimo, spunta il top club

La corsa per un posto Champions si fa sempre più avvincente e gli uomini di Mourinho vogliono candidarsi ad assoluti protagonisti in questo finale di stagione. Ma questo idillio, con l’ex interista in panchina, potrebbe finire ben presto

Secondo quanto viene riportato dal ‘The Sun’, il futuro di Josè Mourinho potrebbe essere lontano dalla Roma. Il portale britannico sostiene come lo ‘Special One’ sia orientato a lasciare la Capitale, voce che gira ormai da mesi, solo per due società. Ed uno di questi si troverebbe in Premier League, con il presidente Todd Boehly che ha già sondato il terreno per una possibile terza esperienza a Londra per il lusitano. Parliamo chiaramente del Chelsea che, in piena ricostruzione e dopo gli stravolgimenti registrati negli ultimi tempi, starebbe pensando proprio a Mourinho per aprire un nuovo corso vincente. Al momento i ‘Blues’ sono guidati dal grande ex Frank Lampard che li traghetterà fino al termine di questa tribolata stagione. Poi, è stato rivelato ufficialmente, si cercherà un tecnico all’altezza che possa rilanciare il progetto del Chelsea.

Doppio addio: il top club fa tremare la Roma

Il giornalista di ‘Footmercato’ Santi Aouna avrebbe rivelato che l’allenatore della Roma sarebbe pronto a dire addio ai colori giallorossi solo per poche squadre: tra queste, chiaramente, vi sarebbero come anticipato sia il Chelsea che il PSG.

Se i ‘Blues’ però dovessero avanzare una proposta ufficiale, allora Mourinho spingerebbe per fare ritorno a Londra dove ha ancora casa. Si è parlato di Arabia Saudita, alla guida dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ma il l’allenatore portoghese non sarebbe interessato. E se dovesse effettivamente diventare realtà la pista Chelsea, il primissimo nome che l’allenatore vorrebbe portare con sè è quello di Paulo Dybala. La ‘Joya’ dopo aver lasciato la Juventus la scorsa estate è a dir poco rifiorito sotto la guida dell0 ‘Special One’, trascinando la Roma sia in campionato che in Europa League, vedi la ‘magia’ col Feyenoord nel ritorno dei quarti. Magari a Londra, dove spera di approdare regalandosi proprio l’argentino nei suoi primi mesi al Chelsea.

Per quanto riguarda l’addio di Mourinho, la Roma è già preparata a questa eventualità e non farà resistenze: per Dybala, pur volendo, non sarà necessario. Perchè la clausola da soli 12 milioni di euro – per l’estero – presente nel contratto dell’attaccante campione del Mondo renderebbe scontata la sua firma per una grande società, se questa decidesse di staccare un assegno di tale cifra. In questo caso il Chelsea non avrebbe alcun problema ad accontentare Mourinho, portando Dybala alla sua prima esperienza in Premier League.