Si vede tutto: Wanda Nara fa impazzire Icardi con l’ultimo scatto

Wanda Nara sempre in splendida forma e più esplosiva che mai: lady Icardi ci fa sognare con un primo piano da paura

Con Wanda Nara, lo sappiamo, non ci si annoia praticamente mai. La prorompente imprenditrice e showgirl argentina si è imposta in maniera definitiva già da diversi anni come una delle principali icone di fascino e sensualità provocante, non soltanto per il mondo degli appassionati di calcio.

Lady Icardi ha sempre rappresentato una delle wag più in vista del movimento. Nel frattempo, si è fatta conoscere anche dal resto del mondo non esattamente calciofilo. E oggi sulla rete è una celebrità totale, che con i suoi scatti fa sempre centro.

Wanda Nara, dopo il ritorno con Icardi scatti più belli che mai

I suoi numeri sul web parlano da soli. Quasi 16 milioni e mezzo di followers su Instagram, che ne fanno largamente una delle presenze femminili più acclamate della community. E con le foto a cui ci ha abituato, non potrebbe essere altrimenti.

Pose seducenti e forme generose la caratterizzano come sempre, anche in questo 2023 gli scatti già consegnati alla leggenda si sprecano. E sembra di vederla molto più radiosa da quando ha ritrovato la serenità con il suo Mauro Icardi, dopo la separazione dello scorso autunno. Contribuisce anche il cambio di look, con la capigliatura castana in luogo del classico biondo. Un dettaglio che all’inizio faceva un po’ strano, per gli ammiratori di vecchia data, ma che ha raccolto a sua volta non pochi riscontri.

Wanda Nara, il selfie con doppia prospettiva: da urlo

Ancora una volta, Wanda ci regala uno scatto da sogno, come è nel suo stile. E questa volta, in una sola immagine, ci fa vedere praticamente tutto.

Il selfie sul divano è molto particolare. In primo piano, il body aderentissimo, che ci fa necessariamente indugiare sulla consueta scollatura vertiginosa ed esplosiva. Ma guardando con attenzione, possiamo notare anche il riflesso nello specchio e dunque la possibilità di ammirare anche le curve del suo lato B. Una doppia visione davvero ipnotica e per la conduttrice di Masterchef Argentina è ancora una volta delirio da parte degli ammiratori e non solo. Lo stesso Icardi, alla visione di questo scatto, si esalta e commentando il post della sua amata le scrive: “Ogni giorno sempre più bella!”.