Arriva Mateo Kovacic: colpaccio inaspettato

Mateo Kovacic negli ultimi anni ha vinto molto tra Real Madrid e Chelsea ma sembra essere a un passo da un trasferimento che avrebbe del clamoroso

Il centrocampista croato è uno dei giocatori che ha vinto di più, giocando forse di meno, soprattutto quando indossava la maglia del Real Madrid in Spagna.

Mateo Kovacic è uscito nel mondo del calcio europeo nel campionato di Serie A, quando dalla Dinamo Zagabria è passato all’Inter. Il centrocampista del Chelsea, però, non è mai esploso davvero con la maglia nerazzurra, arrivato in un momento negativo della storia della squadra milanese. Negli anni al Real Madrid il croato si è riempito la bacheca pur avendo giocato, talvolta, con il contagocce ma sicuramente ha creato un bagaglio di esperienza non indifferente. Con la maglia del Chelsea, invece, sotto la guida di Thomas Tuchel è arrivato il trionfo in Champions League della scorsa stagione.

Manchester City, accelerata decisiva per Mateo Kovacic

Nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione importante di calciomercato, con al centro il croato Mateo Kovacic, in vista della prossima stagione. Secondo ‘footmercato’ il calciatore del Chelsea sarebbe, infatti finito nel mirino del Manchester City. Lo sceicco lo vorrebbe regalare a Pep Guardiola per rinforzare il centrocampo. In queste ore ci sarebbe stata una significativa accelerata della squadra di Manchester per provare a strapparlo al Chelsea, spendendo una cifra non folle. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se l’ex Inter – Ausilio lo riporterebbe ad Appiano ben volentieri – cambierà maglia a partire dal mese di luglio, pur rimanendo in Premier League. Ricordiamo che Kovacic è in scadenza nel 2024 e ad oggi non ci sono novità su un rinnovo…

Il Manchester City, quindi, starebbe già pensando alle operazioni di calciomercato in vista della prossima stagione, nonostante l’attuale sia entrata totalmente nel vivo. La squadra di Pep Guardiola è in corsa per tutti gli obiettivi dato che la vittoria di sabato contro lo Sheffield United vale la finale di Coppa inglese. Il pareggio dell’Arsenal, invece, contro il Southampton rimette in gioco i Citizens per la vittoria finale della Premier. Il doppio scontro contro il Real Madrid mette in palio un posto per la finale di Champions League, contro la vincente della semifinale tra l’Inter e il Milan. La formazione inglese, quindi, è ancora in corsa per cercare il Triplete, che regalerebbe dopo tanti anni un’altra annata da 10 e lode a Guardiola.