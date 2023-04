Colpo Milinkovic-Savic: 64 milioni, Juve bruciata

Milinkovic-Savic può salutare la Lazio, ma difficilmente resterà andrà alla Juventus. In queste ore un club ha superato i bianconeri e vuole il serbo a tutti i costi

La Lazio è tra le sorprese della Serie A. La scelta di Sarri di abbandonare le coppe sta dando i suoi frutti per ora e al momento occupa stabilmente le prime posizioni che garantiscono l’accesso alla prossima Champions League. L’ultimo passo falso col Torino non spaventa i tifosi che sognano il ritorno nella più importante competizione europea. Il mister ha creato una grande armonia nel gruppo sfruttando al massimo i punti di forza dei giocatori. È stato bravo a sistemare la difesa, infatti, i biancocelesti hanno mantenuto tantissime volte la porta inviolata grazie alle parate di Provedel e alle super prestazioni della coppia Casale-Romagnoli.

Un duo difensivo costato ‘solo’ 7 milioni di euro la scorsa estate. In attacco il migliore è Zaccagni che vorrebbe anche convincere il ct della Nazionale Roberto Mancini a convocarlo per le final four di Nations League. L’ex Verona non ha fatto sentire la mancanza di Immobile. Ciro quest’anno è stato spesso out per dei problemi fisici e non è riuscito a fare tanti gol come al suo solito. Chi invece è sempre al top della forma è Milinkovic-Savic. Il serbo riesce sempre ad essere tra i migliori della Lazio e la prossima estate sarà difficile trattenerlo a Formello. Arrivano tante offerte per lui sia in Italia che all’estero.

Milinkovic-Savic e l’addio alla Lazio: ci prova il Bayern

Milinkovic-Savic è l’oggetto del desiderio di tantissimi club italiani e non solo. La Juventus lo segue da tempo, ma c’è anche il Milan. La clausola di 40 milioni che verrà messa sul suo contratto fa gola a tanti. Per questo si stanno avvicinando anche società europee. Il Bayern Monaco potrebbe mettere sul piatto circa 40 milioni di euro e un ingaggio da 6 milioni di euro per 4 anni. 24 in totale, così l’operazione sarebbe di 64 milioni complessivi. Cifre alla quale Juve e Milan non possono arrivare. I bavaresi non stanno disputando una grande annata e dovranno risalire la china.

Il serbo potrebbe essere una delle richieste di Tuchel. I tedeschi batterebbero la concorrenze di rossoneri e bianconeri, ma non solo. Anche dell’Arsenal, ad oggi più defilata. La decisione spetta a Milinkovic che dopo tanti anni passati alla Lazio può lasciare la Capitale. Il centrocampista si trova ad un bivio importante per la sua carriera: cambiare aria o diventare una bandiera del club biancoceleste.