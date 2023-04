Ex protagonista di Serie A lascia il calcio, la clamorosa motivazione

La sua è stata una decisione improvvisa che ha sconvolto anche i tifosi che lo hanno acclamato in Serie A: ecco cosa è successo

Spesso il mondo del calcio può rivelarsi molto opprimente da gestire e molte volte alcuni calciatori non riescono a vivere in maniera serena e tranquilla ciò che fanno. E spesso questo mestiere, nonostante sia incredibilmente remunerativo a livello professionistico, si trasforma in un incubo.

Un qualcosa di simile è accaduto a una nostra conoscenza della nostra Serie A che qualche mese fa aveva fatto scalpore annunciando al mondo intero la sua omosessualità. Di certo è stato un momento da incubo nel quale ha riflettuto più volte se prendere o meno una decisione, ovvero lasciare almeno temporaneamente il mondo del calcio che in quanto a pressioni da sostenere non è secondo a nessun altro sport.

Jankto, addio (temporaneo) al calcio

Jakub Jankto è noto per essere dai tempi dell’Udinese, quindi dalla sua prima vera e propria esperienza professionistica, un ragazzo esemplare, disciplinato e serio. Al di fuori del campo invece ha sempre mostrato un carattere piuttosto introverso e per questo in campo adorava correre come non mai dimostrando a tutto e tutti di essere anche lui un calciatore forte. E infatti lo è sempre stato: gli allenatori lo chiamavano con il nome ‘Sampi’ – nome che ricorda lo sciatore finlandese Samppa Lajunen – a dimostrazione di una velocità al di fuori del canonico. Jankto in Italia è cresciuto calcisticamente e umanamente, ha lasciato buoni ricordi soprattutto alla Sampdoria, club in cui è tuttora amato, ma nel 2021 ha dovuto lasciare il club di Genova per il Getafe. Mai scelta fu più sbagliata.

Nella Liga infatti il calciatore di Praga – che nei mesi scorsi ha reso pubblica la sua omosessualità – ha trovato grandissime difficoltà in un calcio nuovo e molto diverso da quello nostrano. Il Getafe non ha avuto molta pazienza su di lui e lo ha immediatamente girato in prestito allo Sparta Praga con la speranza che potesse tornare a giocare con passione in mezzo al campo. Così non è stato e malgrado qualche partita si livello, il ragazzo è sempre più caduto in una sorta di stato depressivo conseguente all’annuncio del suo essere omosessuale.

Recentemente la polizia di Praga gli ha ritirato la patente per non aver voluto fare il consueto test dell’alcol e la società ha agito di conseguenza escludendolo di fatto dalla prima squadra. In realtà Jankto – come ha scritto su Instagram – voleva prendersi una pausa già prima dell’infausto evento con la polizia: la sua intenzione primaria è ora voler curare quella malattia simil-depressiva che lo attanaglia da molto tempo.