Inter, si avvicina il colpaccio dall’Atalanta: c’è la ‘conferma’

L’Inter di Simone Inzaghi è tornata a vincere anche in campionato e, grazie alle sconfitte di Lazio e Juventus, ha accorciato sulle posizioni valide per l’accesso alla prossima Champions League

La semifinale di Champions ha dato una vera e propria spinta all’Inter che adesso vuole ingranare anche in Serie A. Il buon momento di forma consente di preparare più serenamente anche le strategie di mercato e, secondo alcune indiscrezioni, a breve potrebbe arrivare un colpo dell’Atalanta.

La vittoria contro l’Empoli ha restituito certezze e sicurezza ad alcuni calciatori apparsi leggermente opachi di recente. Uno di questi è senza dubbio Romelu Lukaku, assoluto protagonisti nel match contro i toscani. Al Castellani l’attaccante belga l’ha fatta da padrone mettendo lo zampino in tutti e tre le reti dei nerazzurri con due gol e un assist. I risultati sul campo fanno felici i tifosi e gli permettono di sognare in grande anche sul mercato.

Inter, il peggio sembra alle spalle: si prova l’accelerata anche sul mercato

Era dal 2010, anno del triplete, che l’Inter non accedeva alle semifinali di Champions League. Dopo tredici anni i nerazzurri sono rientrati tra le prime quattro grandi d’Europa e questo sembra aver dato una forte spinta a tutto l’ambiente. Al contrario delle ultime uscite successive ad una gara di Champions, l’Inter è scesa in campo al Castellani di Empoli con un piglio molto più deciso. La gara è stata quasi sempre in controllo della squadra di Simone Inzaghi, che ha potuto festeggiare i gol di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Questo clima di entusiasmo sconfinerebbe anche nella dirigenza che vorrebbe progettare un futuro radioso per i nerazzurri. Marotta e Ausilio seguono da tempo un calciatore sul quale vorrebbero costruire le fortune presenti e future dell’Inter. Si tratta di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta.

Scalvini piace da tempo alla ‘Beneamata’ e l’imminente addio di Skriniar, più le incertezze sul futuro di Acerbi, De Vrij e Bastoni impongono ai due dirigenti di cercare un profilo sul quale poter costruire la difesa per gli anni a venire. Scalvini risponde perfettamente all’identikit, anche se c’è da immaginarsi che l’Atalanta non lo lascerà partire facilmente. Il difensore, inoltre, ha recentemente parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’, dove il giocatore ha sottolineato di essere concentrato sulla Dea, anche se non ha escluso una possibile partenza nel suo futuro. Il suo cartellino ha una valutazione di 40-45 milioni.