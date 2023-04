Leao-Milan, titoli di coda: c’è il nome della prossima squadra

Leao-Milan, la liason potrebbe essere ai titoli di coda. Nelle ultime ore, infatti, è spuntata la squadra pronta a portarlo via dal club rossonero. Ecco tutti i dettagli

Tre gol nelle ultime due gare. Reti pesantissime che, di fatto, hanno permesso al Milan raggiungere la semifinale di Champions League e, soprattutto, una vittoria importantissima per quanto concerne la lotta per qualificarsi alla prossima edizione del torneo più prestigioso. Rafa Leao è tornato e l’ha fatto nel momento giusto.

L’MVP dello scorso campionato di Serie A, infatti, non è andato in gol per oltre 11 gare. Un digiuno lunghissimo arrivato in concomitanza con il momento di annebbiamento del Milan che ha perso contatto con la vetta della classifica in maniera clamorosa. Il portoghese, però, sembra aver recuperato la forma e, ora, è pronto a guidare il Milan verso traguardi importanti.

Leao-Milan, dal rinnovo all’addio: le ultime

Mentre Leao ha ripreso a correre come un tempo, la trattativa per il rinnovo del portoghese classe 1999 resta ancora ferma al palo. Rispetto a qualche mese fa le parti hanno fatto dei notevoli passi in avanti, però l’accordo è tutt’altro che dietro l’angolo. Il sodalizio tra l’attaccante lusitano e il Milan si concluderà nel 2024, in caso di mancanza di novità, ovviamente, l’ex Lille potrebbe accordarsi con una nuova squadra già a partire dal prossimo mese di gennaio. Una situazione che, in casa rossonera, ricorda tanto quelle che hanno visto come protagonisti Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Paolo Maldini si è ripromesso di non voler prendere a parametro 0 altri tesserati rossoneri. Proprio per questo motivo i possibili scenari sono due: rinnovo oppure il Milan prende in considerazione una proposta ‘indecente‘ e per monetizzare dalla cessione.

Sono diversi i club che potrebbero avere la capacità economiche per soddisfare sia il Milan che il giocatore stesso. Non è un segreto che Leao sia a strizzare l’occhio a qualche club importante anche di Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Libero’, infatti, un club su tutti sarebbe interessato, in maniera importante, al giocatore rossonero. Il quotidiano parla del Chelsea, il quale sarebbe pronto a offrire una cifra da capogiro per riuscire a strappare Leao al club rossonero. Al momento, di concreto, non c’è nulla, ma non è escluso che con l’approssimarsi dell’estate la trattativa possa entrare nel vivo. Staremo a vedere, di certo il Milan proverebbe a incassare anche più di 100 milioni per il cartellino del suo asso.