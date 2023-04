L’Inter brucia la Juve: arriva una ‘stella’ italiana

Intreccio di calciomercato tra Inter e Juventus che mercoledì sera si sfideranno al ‘Meazza’ per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

La rivalità viene vissuta ogni giorno ed a 360 gradi. Tifosi di Inter e Juventus sono abituati ormai a vedere le proprie squadre combattere anche fuori dal campo. Il calciomercato, sempre oggetto di discussione tra gli appassionati, spesso ha messo contro le due squadre strisciate per quanto riguarda diversi campioni. Negli anni, in tanti sono passati in una squadra o nell’altra, ma erano cercati anche dai rivali.

Intanto c’è anche da capire se entrambe le squadre riusciranno a giocare in Champions League l’anno prossimo, o quanto meno, quale delle due ci riuscirà. Per adesso, all’interno delle prime quattro posizioni ci sono soltanto i bianconeri, mentre i nerazzurri che sono tornati a vincere in campionato, sono solo a due punti dall’obiettivo. Insomma, i nomi di spessore che sono accostati alle due società potrebbero anche avere molto interesse nell’ammirare il finale di campionato per poi scegliere.

L’Inter brucia la Juve: colpo Vicario

Ma a sorpresa, al di là del risultato del 2022/23, sembrerebbe che un ormai conosciuto obiettivo bianconero, sia finito nelle grazie proprio dei rivali interisti. Il portiere, Guglielmo Vicario, sarebbe cercato anche dal Napoli, ma ora appunto, le ultime lo danno vicino anche all’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero gli indizi necessari ad immaginare che il forte estremo difensore, possa ora ascoltare anche la squadra milanese.

Nel fine settimana, l’Empoli, che di offerte ne riceverà senz’altro, ha giocato proprio contro l’Inter ed un episodio non è passato inosservato. Nel pre partita, il portiere classe ’96 si è trattenuto a chiacchierare con l’attuale vicedirettore sportivo dei nerazzurri, Dario Baccin. Vicario era fuori per infortunio e contro l’Inter a giocare, è stato Perisan. E così, approfittando del fatto che il numero 13 empolese non dovesse scaldarsi per entrare in campo, Baccin ha approfittato per un breve colloquio. Che sia lui a rappresentare il futuro nerazzurro non è poi cosa così impossibile, visto che forse l’Inter dovrà addirittura cambiare ben due portieri, a giugno.

Samir Handanovic infatti oggi ha 38 anni e questa stagione potrebbe essere per lui, l’ultima. Poi c’è il capitolo Onana. L’ex Ajax è accostato a diverse squadre di Premier League ed anche se è arrivato da solo da meno di dodici mesi, il camerunense potrebbe lasciare a breve. A quel punto, un ottimo portiere come Vicario, cercato dai più importanti club italiani, potrebbe rappresentare un’alternativa più che valida.