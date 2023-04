Scollatura tra le coppe: Monica Bertini straripante

Monica Bertini infiamma i suoi fan con una delle sue ultime foto su Instagram, a fare da madrine alle coppe anche come un buon auspicio per le squadre italiane

La conduttrice sportiva di Mediaset torna così a entusiasmare la sua ricca platea di fan, conta quasi 500mila seguaci su Instagram che la seguono sempre con grande affetto e a cui regala foto della sua prorompente bellezza.

Uno dei volti protagonisti del calcio in chiaro fa strage di cuore. Monica Bertini è ormai diventata il volto della Serie A per Mediaset, un punto di riferimento per gli sportivi. Che la seguono con grande affetto sia nelle conduzioni del tg di pranzo nonché nelle varie trasmissioni di Pressing e negli speciali di Coppa Italia.

Nei prossimi giorni tornerà la competizione e anche Monica Bertini in prima serata, a illustrare il programma delle partite e a conversare gli ospiti. Nel frattempo, i fan hanno dato uno sguardo su Instagram non mancando di commentare una delle ultime foto, la sua bellezza in mezzo ai trofei può esser considerato un valido porta fortuna.

Monica Bertini, la scollatura che infiamma

La conduttrice Mediaset è uno dei personaggi sportivi più seguiti sui social, a 40 anni (li compirà il prossimo 13 maggio) dimostra di essere in grandissima forma. Non nasconde i suoi segreti della forma fisica, ci sono tante foto in palestra, e sa benissimo come i fan seguono sempre con tanta partecipazione le sue attività. Così, è bastata una foto in mezzo alle coppe a Veronello per scatenare i suoi followers, che l’hanno così riempita di complimenti.

Uno scatto che sembra quasi un buon auspicio, considerando come ci siano ben cinque squadre italiane nelle competizioni europee. Una foto dunque di fortuna universale, la conduttrice è sempre più una delle regine del calcio in tv, pronta per nuove sfide anche professionali. Mediaset sta puntando con convinzione su Monica Bertini, ha il ruolo di prima donna nel mondo del calcio televisivo delle reti generaliste.

Un ruolo guadagnato sul campo, dopo l’addio di Giorgia Rossi che era stata l’assoluta protagonista al mondiale del 2018. Monica Bertini ha l’esperienza e la giusta presenza scenica per reggere il confronto ed è anche molto attenta a proteggere la sua vita privata. Dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore Giovanni La Camera sono pochi i gossip che la vedono coinvolta, è concentrata sul lavoro e vuole essere un punto di riferimento in tv.