Totti fa visita al Real e un dettaglio lascia i romanisti senza parole: cos’è successo

Francesco Totti ha deciso di far visita al centro sportivo del Real Madrid e un dettaglio ha colpito particolarmente i tifosi della Roma

L’ex capitano giallorosso era presente con la compagna, Noemi Bocchi, sugli spalti del Santiago Bernabeu nella serata di sabato, quando ha assistito alla vittoria per 2-0 dei Blancos contro il Celta Vigo. C’è però un particolare davvero incredibile.

Dopo aver perso le sue tracce all’interno degli stati più importanti del mondo, Francesco Totti è riapparso negli ultimi giorni in diversi contesti. L’ex capitano della Roma aveva assistito alla rassegna iridata in Qatar a dicembre, prima di prendersi una pausa in compagnia della sua Noemi. Contro il Feyenoord, nel ritorno dei quarti di finale di Europa Leauge, i giallorossi hanno potuto contare anche sul sostegno dello storico numero 10, in Tribuna Monte Mario al fianco di Daniele De Rossi.

Totti però ha voluto proseguire nel suo tour europeo di presenze sugli spalti, facendosi immortalare al Santiago Bernabeu in occasione di Real Madrid-Celta Vigo. Una vittoria per 2-0 degli uomini di Ancelotti, con i gol di Asensio e Militao, al termine di una gara tutto sommato divertente. Francesco, con l’immancabile Noemi, hanno deciso di fare poi un salto al centro sportivo delle Merengues, per fare un saluto speciale ai giocatori del Real.

Totti e il Real Madrid, un amore solo sfiorato: “Sono la mia seconda squadra del cuore”

All’interno del centro tecnico di Valdebebas, Totti si è fatto diverse foto con tutti i giocatori più rappresentativi della rosa dei Blancos. Da Modric a Kroos, passando per il vecchio compagno ai tempi della Roma, Rudiger, senza dimenticare il bomber Karim Benzema.

L’ex stella della Nazionale italiana è stato anche intervistato dai canali ufficiali dei Blancos e proprio lì ha rilasciato una dichiarazione che ha colpito tutti. L’ex #10 ha dichiarato che farà il tifo per il Real Madrid nella semifinale di Champions contro il Manchester City. Inoltre ha voluto sottolineare come la sua seconda squadra del cuore sia proprio la ‘Camiseta Blanca‘.

Non va dimenticato infatti come dopo il leggendario scudetto conquistato con la Roma nel 2001, il presidente dell’epoca Franco Sensi, ricevette un’offerta irrinunciabile per portare a Madrid Totti. Per il giocatore era pronto un contratto in bianco, solo da firmare, con qualsiasi cifra da poter apporre. Alla fine prevalsero le ragioni di cuore e la volontà di rimanere come bandiera nella Capitale. Chissà cosa avrebbe potuto conquistare con i Blancos…