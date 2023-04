Villa con vista Torre Eiffel, Mbappe ha esagerato: la cifra è surreale

Kilyan Mbappé è pronto a godersi la sua permanenza parigina in una villa da sogno: il valore della sua nuova casa è da non credere

Proseguono le voci sul futuro di Kylian Mbappé. L’attaccante francese che, nonostante la giovane età, ha già vinto praticamente tutto, tranne la Champions League, continua ad essere uno dei calciatori più seguiti del mondo. Sia nella vita, sia per quanto riguarda il calciomercato. Solo i top club più facoltosi potranno però pensare di soffiare il gioiellino al Paris Saint Germain. Anche perché ha un contratto con i parigini che lo lega a loro almeno fino al 2025.

Questo significa che chiunque vorrà tentare il colpo Mbappé, dovrà bussare alla porte di casa PSG con un’offerta a dir poco da capogiro. A proposito di casa, proprio di recente il classe 1998 per valorizzare i quasi 650 milioni di euro che gli garantirà il club fino al termine del contratto, ha pensato bene di fare un investimento importante comprando una casa, con la Torre Eiffel in vista, da un valore decisamente astronomico.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, se continuerà con il PSG o se andrà verso nuovi interessanti lidi, Mbappé si è concesso questo regalo. Anche se non è solito condividere i momenti della sua quotidianità con i fans, il venticinquenne talento transalpino ha faticato a nascondere un acquisto del genere. Nel giro di poco tempo, in molti si sono accorti della nuova casa di Mbappé.

Investimento da sogno: la nuova casa di Mbappé è da capogiro

Anche perché poco dopo l’acquisto proprio lo stesso calciatore ha pensato di condividere alcuni particolari dell’abitazione sui suoi profili social. Il primo dato da far perdere i sensi, raccontato dal Corriere dello Sport, è il valore della casa: stimato intorno 8,5 milioni di euro. Giusti se si pensa che è grande 850 metri quadri e che ha un affaccio sulla Torre Eiffel. Il tutto accompagnato da 12 stanze, palestra, spa e un immancabile campo da calcio.

Insomma, altro che addio. In questo modo la permanenza a Parigi rischia di farsi più confortevole che mai. Per il quotidiano, in caso di addio la dimora rimarrebbe di proprietà di Mbappé che la utilizzerebbe per la famiglia o come luogo dove stare in caso di ritorno in città per fare visita ai propri cari.

Per quanto riguarda i dettagli della mega villa, gli interni sono principalmente di tipo classico, mentre il colore dominante è il marrone e le sue sfumature. Tinte che si sposano perfettamente con alcuni oggetti presenti all’interno della dimora. Come quelli firmati Luois Vuitton. Naturalmente all’interno della casa da sogno non manca lo spazio per tenersi in forma.

Oltre alla spa e alla palestra già citate, la villa di Parigi ha anche un ampio spazio all’aperto dove Mbappé può curare la sua forma fisica e godersi le belle giornate francesi. Insomma, una scelta che combacia perfettamente con lo stile di vita del calciatore che ama i comfort ma allo stesso tempo anche la sua riservatezza.