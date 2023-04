Ziyech arriva in Serie A, finalmente l’accordo è ad un passo

Cercato ed avvicinato da diverse squadre, Hakim Ziyech non è mai riuscito ad arrivare in Italia: ecco chi potrebbe portarcelo

Il Chelsea pagò ben 40 milioni di euro per avere dall’Ajax Hakim Ziyech. Alla sua terza stagione londinese però, il classe ’93 non sta rendendo al meglio ed anzi, non sta quasi mai trovando il campo. Nessuno dei tre allenatori arrivati quest’anno gli sta dando fiducia.

Solo 14 presenze ed un assist in campionato e 4 gare in Champions League, anche quelle senza gol, troppo poco per convincere la società. Così, diverse squadre si stanno interessando a lui. In passato, ne abbiamo avute anche in Italia e non è detto che non siano le stesse che ci potrebbero riprovare in estate. Il marocchino, è stato accostato sia alla Roma che, più recentemente, al Milan, ma ora spunta un nuovo nome.

Ziyech in Serie A, colpo a sorpresa!

Addirittura in Gran Bretagna, ovvero dal ‘Mirror’, ipotizzano una maxi trattativa. A svolgere ricerche accurate su Ziyech, ora sarebbe Cristiano Giuntoli che già ha portato calciatori di un livello altissimo al Napoli e che a giugno potrebbe chiedere informazioni ai Blues. Sarebbe una trattativa che comprenderebbe tanti nomi e non solo quello dell’ex Ajax, intanto, perché pare che ai londinesi piacciano due pedine azzurre.

Due tra i calciatori più forti della Serie A, ovvero Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Sull’attaccante nigeriano ci sono già tanti team, si parla da tempo del Bayern Monaco, ma anche di altre due squadre inglesi, Newcastle e Manchester United, sempre che non vengano fuori altre squadre a fine stagione. Il Chelsea potrebbe pensare ad usare quindi il centrocampista nato a Dronten come pedina di scambio. Ovviamente insieme ad un’offerta corposa.

Stesso dicasi ovviamente per l’esterno georgiano che però sembrerebbe meno indicato a lasciare già il ‘Maradona’, visto che è solo alla sua prima stagione partenopea. Altrimenti, ovviamente gli azzurri potrebbero semplicemente formulare un’offerta in danaro per il centrocampista che molto difficilmente resterà ancora ai Blues per un altro anno. L’ostacolo, eventualmente, sarebbe l’ingaggio di circa 6 milioni netti… Si attendono sviluppi della trattativa, intanto quella di una lotta a tre tutta italiana è un’idea davvero intrigante per gli amanti del calciomercato.

Comunque dovessero andare le cose a proposito del trentenne, secondo il Mirror, la squadra del presidente Todd Lawrence Boehly sarebbe comunque intenzionata a farsi sentire dal Napoli per parlare sia di Kvaratskhelia che di Osimhen. Questo effettivamente, farà meno piacere ai supporters napoletani.