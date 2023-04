Addio nel calcio italiano: il triste annuncio di un ex protagonista della Nazionale

Una notizia che intristisce il calcio italiano: l’annuncio social di uno dei protagonisti con la casacca azzurra indosso

Era nell’aria da diverso tempo soprattutto quando decise di lasciare l’Europa per volare in Oceania e intraprendere un nuovo percorso nella sua carriera. In Australia, seguendo le orme di Alessandro Del Piero. Da un Alessandro ad un altro: parliamo di Diamanti, vecchia conoscenza della Nazionale Italiana.

Talento cristallino, estro, fantasia e giocate di alta scuola: mai banale e un po’ fuori dagli schemi il classico numero 10 con il 23 sulle spalle. Alessandro Diamanti dice basta e lo fa a modo suo con una lunga lettera sui propri canali social: tantissimi i commenti sotto l’ultimo post di tifosi ed ex colleghi che hanno apprezzato la sua classe in 23 anni di carriera.

La carriera di Alessandro Diamanti

Cresciuto nelle Giovanili del Prato, sua città natale, il 39enne giocherà la sua ultima partita con il Western United (di cui è anche capitano). Un girovagare tra Italia, Inghilterra e Cina avendo indossato le casacche di West Ham, Watford e Guangzhou Evergrande, prima dell’approdo in Australia nel 2019.

E’ tutto racchiuso in questa frase estrapolata nel lungo messaggio social con cui ha deciso di smettere con il calcio giocato: “Non sono stato un giocatore da cento trofei, ma sono stato un giocatore che si è sentito amato da chi mi ha seguito, per oltre vent’anni…”. 23 per l’esattezza. Anche nella terra dei canguri Diamanti ha fatto parlare di sè: l’anno scorso è diventato campione d’Australia con il Western United, nella finalissima giocata lo scorso 28 maggio grazie alla vittoria per 2-0 contro il Melbourne City.

Livorno, Palermo, Brescia, Bologna, Atalanta, Perugia, Albinoleffe: queste alcune delle tappe più importanti del talento toscano che con la Nazionale Italiana si è classificato secondo agli Europei nel 2012 e terzo alla Confederations Cup un anno più tardi (tra l’altro realizzò su punizione il suo primo gol in maglia azzurra contro l’Uruguay). Soprannominato da tutti Alino, diminutivo di Alessandrino, coniato dai tifosi del Prato, ha tra le sue maggiori skills oltre i dribbling e gli assist, soprattutto i calci da fermo. In carriera diversi i gol su punizione con qualche pazzia anche sugli sviluppi da calcio d’angolo: 34 su punizione, 2 su corner e 26 su rigore. Un campione dentro e fuori dal campo: tatuaggi, riccioli, sfrontatezza e tanta, tanta qualità. Diamanti appende definitivamente gli scarpini al chiodo ed è pronto per una nuova vita… nel mondo del calcio.