Boom Milan: il primo colpo è un ex Campione del Mondo

Il Milan per dare inizio al suo calciomercato sta pensando ad un ex vincitore del Mondiale: i tifosi sono in totale estasi per questo colpo

Come tante altre squadre, anche il Milan sta lentamente iniziando a pianificare la sua prossima campagna acquisti. La stagione corrente ha sicuramente una priorità elevata, date le semifinali di Champions League e la corsa in campionato per qualificarsi alla prossima edizione della competizione. Sacrificare quanto di buono fatto fino ad oggi sarebbe folle. Oltre che poco sensato da un punto di vista logico. Chiaramente anche il mercato ha una sua rilevanza. Ma non in questo momento della stagione. Questa “secondarietà” non ha comunque impedito il proliferare delle continue voci.

Voci che sono andate a parare verso i nomi più disparati. Alcune di queste dicerie hanno trovato conferma, altre un po’ meno. Di recente ne è uscita un’altra che potrebbe trovare riscontro immediato. Si tratta di un colpo abbordabile, sia per questioni tecniche che per questioni economiche. Anche se, come già detto in precedenza, buona parte degli innesti dipenderanno fortemente dalle cessioni. Ma sono previste anche delle partenze, dunque nulla da temere.

Come si può leggere dal titolo il sondaggio in questione è arrivato per un ex vincitore del Mondiale. La vittoria contro il Lecce a San Siro ha visto sugli spalti, tra le tante persone, due presenze d’eccezione. Si tratta di Lucas Hernandez, fratello di Theo, e di Benjamin Pavard, difensore del Bayern insieme al compagno presente allo stadio. Non capita ogni giorno che due giocatori provenienti da un altro campionato facciano visita ad un’altra nazione. Per quanto nel caso di Lucas ci sia il legame con suo fratello a ‘giustificarlo’.

Rimane dunque solamente una pista sprovvista di spiegazione, ovvero quella dell’ex Stoccarda. I rossoneri potrebbero aver fiutato l’occasione, per poi muoversi di conseguenza.

Pavard al Milan: si può fare

Benjamin Pavard farebbe decisamente comodo alla causa rossonera. Si tratta infatti di un terzino destro di spinta, ma attento alla fase difensiva come pochi altri. Non è un caso il fatto che, all’occorrenza, possa anche ricoprire il ruolo di centrale di difesa. Un suo messaggio dichiarato tempo fa potrebbe accendere ulteriormente le speranze dei tifosi milanisti, ricordando che lui piace non poco all’Inter. A ine mercato invernale l’Inter abbozzò, disperatamente, uno scambio con Skriniar…

Il giocatore disse di voler giocare con Giroud, non parlando ovviamente della Nazionale dove questa cosa avviene di default. Chissà che la permanenza dell’attaccante non possa essere usata come “magnete” per attirare a sé il giocatore di proprietà bavarese. Un guadagno di 4 milioni netti con scadenza nel 2024 per il momento senza ipotesi di rinnovo sembra non scoraggiare il Milan. Anzi, tutto il contrario probabilmente. L’unica perplessità deriva dalla concorrenza in quanto difensore centrale, per via dei vari Tomori, Thiaw e compagnia.