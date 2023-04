Brozovic diventa bianconero per 35 milioni: affare straordinario

Marcelo Brozovic è finito nel mirino del club bianconero: il croato potrebbe lasciare l’Inter, ma il cartellino viene valutato non meno di 35 milioni di euro

Nubi all’orizzonte. Marcelo Brozovic, per anni un intoccabile dell’Inter, grazie anche al lavoro che su di lui aveva saputo fare Spalletti, oggi ha perso il proprio status di pilastro fondamentale. Di rinnovo non se ne parla e nell’ultima stagione, complice qualche infortunio, è stato meno importante nello scacchiere tattico di Inzaghi. Ragioni per cui, se dovesse arrivare un’offerta molto lusinghiera per lui, il club non opporrebbe troppa resistenza. E anzi, sarebbe disposto a cederlo anche davanti a un’offerta arrivata dal club bianconero, a quanto pare molto interessato al croato, finito in cima alla propria lista della spesa per il prossimo anno.

Potremmo definirlo un regalo Champions. Brozovic, che non è più giovanissimo (classe 1992), sarebbe infatti il nome numero uno nella lista della spesa di una big per la prossima stagione. Dovesse arrivare una qualificazione alla Champions League, oggi molto più vicina di quanto si potesse credere fino a poco tempo fa, il calciatore croato potrebbe infatti diventare la ciliegina sulla torta in quello che potrebbe rivelarsi un grande mercato, in grado di far competere la squadra anche contro le più blasonate squadre del Vecchio Continente.

Certo, è bene ribadirlo: al momento l’Inter non ha messo alla porta Brozovic, legatissimo peraltro a Milano città e ai colori nerazzurri. Difficilmente il centrocampista potrebbe vedersi in bianco e nero. Una sua permanenza all’Inter è oggi però tutto meno che scontata, e probabilmente è collegata direttamente a quello che sarà della panchina nerazzurra. Immaginare che possa accettare di fare la riserva anche il prossimo anno appare francamente un eccesso di ottimismo da parte dei tifosi.

Brozovic lascia l’Inter? La Premier lo tenta

Sono diverse le squadre che avrebbero messo Brozovic in cima alla propria lista. Si tratta prevalentemente di club stranieri. Anche perché la valutazione che ne fa l’Inter rimane alta, anzi inarrivabile, per molte squadre italiane: si parla di non meno di 35 milioni di euro, per un calciatore di 30 anni e con contratto in scadenza nel 2026.

Per settimane si è parlato di un concreto interesse nei suoi confronti del Barcellona di Xavi. Il club spagnolo sarebbe stato pronto a impostare uno scambio con il club nerazzurro, rimandando a Milano Franck Kessie, calciatore che non ha mai conquistato il cuore del tecnico catalano. Secondo i media croati, e in particolare ‘Sportske’, la squadra che al momento avrebbe mostrato più interesse per Marcelo sarebbe però una nuova big inglese.

Si tratta del sorprendente Newcastle degli arabi, formazione che ha fatto strabiliare l’Europa intera grazie alla guida di un tecnico dalle idee moderne come Eddie Howe. I ‘Magpies’, già a +6 sul Tottenham quinto, e con una partita in più da dover giocare, sono davvero a un passo da un clamoroso ritorno in Champions. E a quel punto la loro qualificazione potrebbe indurli a dare il via a una campagna acquisti faraonica che vedrebbe nel croato uno dei perni fondamentali, sedotto magari dalle prospettive di un ingaggio ritoccato verso l’alto. Un’ipotesi che oggi appare ben più concreta di quanto si potesse pensare fino a poco tempo fa. Insomma, Brozovic potrebbe davvero vestire una maglia bianca e nera, tra non molto tempo. E sarebbe un illusorio colpo al cuore per i tutti tifosi dell’Inter.