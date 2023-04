Conte ‘chiama’ la Juve: doppia data per il ritorno

Stando ai rumors ci sono grosse possibilità che Antonio Conte decida di vivere una seconda avventura alla guida della Juventus.

Non è stata una stagione semplice per i colori bianconeri, viste le tante difficoltà vissute dalla Juve sia in campo che fuori. I bianconeri sono ancora in corsa per i vari obiettivi stagionali ma devono comunque attendere gli esiti definitivi dei procedimenti giudiziari, che riguardano le plusvalenze gonfiate e la cosiddetta ‘manovra stipendi’.

Al di là di ciò che sta accadendo nelle aule dei tribunali, l’impressione è che i tifosi della Signora non apprezzino particolarmente l’approccio alle partite della propria squadra del cuore. Molto spesso la Juve di Allegri riceve critiche sul proprio atteggiamento difensivo, spesso definito rinunciatario. Anche in società stanno ragionando molto sul futuro e tra i corridoi della Continassa comincia a circolare la voce che vorrebbe un cambio al timone per la prossima stagione.

Ma quali possono essere i sostituti del tecnico livornese? I tifosi bianconeri rivorrebbero Antonio Conte sulla panchina della Juventus, tanto che sarebbero disposti a perdonare all’allenatore salentino sia l’addio dell’estate 2014 – quando Conte piantò in asso la Juve nel bel mezzo del ritiro – che il ‘tradimento’ del 2019, quando il tecnico accettò la corte dei rivali dell’Inter (con cui poi vinse uno scudetto rompendo proprio il dominio juventino).

Conte pronto a tornare alla Juventus: le possibili date

Anche per Conte la stagione 2022-2023 si è rivelata avara di soddisfazioni. Le aspettative per il suo Tottenham erano davvero molte, ma gli Spurs non hanno mai troppo convinto, né in Premier League né tantomeno in Champions. L’eliminazione agli ottavi per mano del Milan è stata la goccia che ha poi portato qualche settimana dopo all’esonero di Conte. Il tecnico salentino potrebbe accettare la corte della Juventus: la voglia di riscatto è tanta e in questo momento allenare una Juve in difficoltà rappresenterebbe una sfida.

I fan juventini sperano di rivivere quanto accaduto nel 2011, quando fu proprio Conte a sedersi sulla panchina bianconera riuscendo a portare la Juve dal settimo al primo posto nel giro di una sola stagione. Un ritorno, quello di Conte, che potrebbe essere facilitato anche dalle dimissioni di Andrea Agnelli da presidente, dato che tra i due sembra non correre più buon sangue.

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe disposto a tornare anche senza Champions League. I bianconeri, infatti, rischiano di non prendere parte alle competizioni europee nel prossimo anno ma questo aspetto non sembra essere un problema per Conte. Al limite l’intesa potrebbe essere raggiunta per l’estate 2024 con l’eventuale ritorno in Champions della Signora, anche se molti tifosi juventini vorrebbero subito una svolta per tornare a vincere.