“È il primo della lista di Marotta”: dalla Juve all’Inter a giugno

L’Ad dei nerazzurri ha messo nel mirino un veterano bianconero, già portato a Torino nel 2015: il ‘tradimento’ è servito

In un mercato caratterizzato dalla grande forza economico-finanziaria dei club di Premier League e dalla presenza di colossi come PSG, Bayern, Real Madrid e Barcellona, contro i quali è impossibile competere in un’ottica concorrenziale, è necessari battere sempre di più la pista dei giocatori a parametro zero. I profili in scadenza di contratto, a meno che non siano già stati messi nel mirino dalle succitate big, possono rappresentare ottimi innesti esenti da battagle a colpi di milioni per il cartellino. Che le socetà italiane non possono certo permettersi di intraprandere.

Nel bacino, sempre più largo, dei calciatori aventi lo status di ‘free agent’, vieppiù sono da preferire quelli che già giocano in Italia. E con cui magari già ci si è fatti una chiacchierata dal vivo per sondarne la disponibilità al trasferimento. Ancor meglio se col profilo oggetto di interesse e il dirigente intenzionato al colpaccio c’è un rapporto di vecchia data, figlio di una precedente trattativa andata a buon fine. Il passato di Giuseppe Marotta, otto anni alla Juve dal 2010 al 2018, torna utile per un affare che avrebbe del clamoroso. Fosse non altro perchè il soggetto in questione,un autentico veterano in casa bianconera, passerebbe appunto all’Inter.

Da bianconero a nerazzurro: il colpo che non ti aspetti

Divise da una storica rivalità che si arricchisce ogni anno di nuovi episodi, di cui si è reso abbondantemente protagonista anche il nome cerchiato in rosso da Marotta nell’agenda di mercato dei nerazzurri, Juve e Inter se le danno di santa ragione anche sul mercato. Restando agli affari degli ultimi anni, gli acquisti di Lukaku e Bremer sono stati contrassegnati da rilanci, ripicche, manovre di disturbo ed intromissioni. In questo caso però, più che di battaglia vera e propria si tratta di una beffa. Che i meneghini sono pronti a servire alla rivale.

“Si critica Cuadrado, ma Marotta lo vuole portare all’Inter. È il primo della lista“. Non ha dubbi Massimo Brambati, ex giocatore ora opinionista su Italia 7 Gold, a proposito delle intenzioni dell’abile dirigente lombardo. Simbolo della Juve, senza mezzi termini ‘odiato’ calcisticamente dal pubblico di fede nerazzurra, Juan Cuadrado è di fatto già un calciatore libero, non avendo firmato il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.

Dopo aver curato il passaggio del colombiano dal Chelsea alla Juve nel 2015, Marotta vuole ora riportare il sudamericano sotto la sua egida. A livello ambientale l’operazine potrebbe non essere semplice: il calciatore pare molto legato alla causa bianconera, oltre ad essere osteggiato da gran parte degli interisti. Ma gli affari sono affari, e non è ma detta l’ultima parola. Soprattutto quando a dirigere il tutto c’è una vecchia volpe come Marotta…