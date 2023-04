Gambe piccanti, Cristina Buccino infiamma la notte

Cristina Buccino con i suoi scatti non si smentisce mai, il primo piano ravvicinato seduce e provoca i fan: da perdere la testa

La bellezza, il fascino e la femminilità all’italiana sono un marchio di fabbrica da sempre riconosciuto in tutto il mondo. Ma ci sono alcune presenze che inevitabilmente finiscono per risaltare più di altre, raccogliendo consensi generalizzati e sconvolgendo il pubblico. Ciò è di certo vero se parliamo, per esempio, di Cristina Buccino.

La super modella è diventata da tempo famosissima non soltanto in Italia, ma anche nel resto del globo. E con i suoi shooting fotografici non smette di stupire e di evidenziare un fascino e una sensualità davvero speciali e unici.

Cristina Buccino, la Kardashian italiana è un sogno ad occhi aperti: da non smettere mai di guardarla

La modella calabrese, 37 anni, è una vera e propria icona nel mondo della moda e dei social. Da più di qualcuno è stata ribattezzata la Kardashian italiana e, scatti alla mano, sembra una argomentazione piuttosto sensata.

Da diversi anni sulla cresta dell’onda, Cristina era stata, in passato, anche un apprezzato volto televisivo. Chi ha buona memoria la ricorderà aver tentato la strada di Striscia La Notizia, quando fu solo Federica Nargi a sbarrarle la strada. Oppure a L’Eredità, all’Isola dei Famosi e a Pechino Express. Ma alla lunga, ha poi deciso di lasciare il piccolo schermo, concentrandosi soltanto sulla sua attività di influencer e modella.

Una scelta di cui non si è mai pentita e che alla fine le ha dato ragione. La sua visibilità continua a crescere, il suo seguito su Instagram ha sfondato quota 3 milioni di followers. E i suoi scatti sono ormai celebri in tutto il mondo.

Cristina Buccino, la minigonna totale e niente più: il selfie inconsueto che manda in tilt tutto Instagram

Molto spesso nei suoi post Cristina condivide con i suoi fan momenti della sua vita lavorativa, con scatti ‘rubati’ nei suoi shooting. E altri fatti apposta per far sognare ad occhi aperti gli ammiratori.

In questo caso, la Buccino si scatta un selfie piuttosto particolare, inquadrandosi le gambe. Ciò che si vede, è una minigonna cortissima che fa emergere gambe perfette e seducenti come non mai. Uno sprazzo ultra seducente, di quelli che non lasciano scampo e che accendono immediatamente la passione e la fantasia. I like e i commenti pervenuti, ovviamente, confermano il tutto. E ne spunta anche uno piuttosto particolare. Quello del calciatore Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo. Qualcuno già chiede: “Portacelo a Milano, Cristina”.