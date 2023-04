Game over Juventus: firmano entrambi con l’Inter!

Doppia beffa di mercato per la Juventus che perde due obiettivi in un solo colpo: entrambi i giocatori firmeranno con l’Inter

La stagione è giunta quasi al termine e le squadre stanno già pianificando quello che sarà il mercato estivo. Dopo un anno non brillante, la Juventus cercherà di ripartire nella prossima stagione e la dirigenza si è messa al lavoro per migliorare la rosa.

La linea di mercato dei bianconeri nella prossima estate sarà molto simile a quella del Napoli, ovvero sarà improntata più sull’acquisto di giocatori giovani, ma già pronti per palcoscenici importanti e capaci di poter far la differenza ad alto livello. La Juventus ha già messo nel suo mirino alcuni talenti della Serie A, ma presto il club bianconero dovrebbe registrare una vera e propria doppia beffa di mercato, con due giocatori che difficilmente vestiranno la maglia bianconera il prossimo anno, ovvero Vicario e Baldanzi, due dei migliori giocatori dell’Empoli. Il portiere ed l difensore piacciono molto alla Juventus, ma entrambi dovrebbero firmare per un’altra big di Serie A, cioè l’Inter.

L’Inter scippa la Juventus: niente Vicario e Baldanzi per i bianconeri

La Juventus, anche per questioni che non riguardano solo il campo, non sa quale sarà l’esito della sua stagione, ma appare chiaro che sul mercato non potranno essere fatte spese folli. I bianconeri dovranno puntare più sulla linea verde che su colpi da novanta, cercando di prendere talenti interessanti di personalità e pronti a fare subito la differenza. Nella lista della Juventus figurano già alcuni nomi, due dei quali sono Vicario e Baldanzi, entrambi in forza all’Empoli con il quale stanno disputando un’annata più che discreta. Tuttavia, sui due giocatori è molto forte l’interesse dell’Inter che è pronta a scippare i rivali di sempre ed i nerazzurri sarebbero anche in vantaggio nella corsa ai due giocatori.

Per quanto riguarda Vicario, l’Inter lo sta seguendo da molto tempo ed anche nell’ultima sfida di campionato i nerazzurri ne hanno parlato con il club toscano. Il portiere è un profilo molto gradito al club milanese che sta pensando a lui come possibile sostituto di Onana qualora l’ex giocatore dell’Ajax decidesse di lasciare la squadra al termine della stagione. Diversa, invece, la situazione di Baldanzi che l’Inter starebbe pensando di acquistare la prossima estate e di farlo restare un’altra stagione in Toscana, per poi averlo a disposizione per la stagione 2024-2025. I nerazzurri vanno dunque a caccia di un doppio colpo in casa Empoli e questo non è certo positivo per la Juventus che rischia di essere doppiamente beffata.