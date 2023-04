Giorgia Meloni, svelata la sua fede calcistica: ‘tradimento’ inaspettato

Giorgia Meloni è da anni un punto di riferimento per una determinata area politica. Ma anche la sua fede calcistica è rimasta coerente? La risposta lascia senza parole

Per quale squadra tifa Giorgia Meloni? Domanda lecita. Da diversi mesi, ormai, la leader di Fratelli d’Italia è la donna più eminente nel nostro paese, prima donna premier nella storia della nostra Repubblica, nonché presidente del Consiglio di centrodestra a distanza di diversi anni dall’ultima volta (era stato Berlusconi a ricoprire per ultimo questo incarico provenendo dall’ala di destra del Parlamento). Di lei si conosce ormai tutto. Sappiamo cosa ama mangiare, dove abita, quale musica ascolti. Ma qual è la sua squadra del cuore? La risposta è arrivata in queste ore, ed è a dir poco sorprendente!

Se la coerenza è stata per anni uno dei valori più importanti per la leader politica cresciuta alla Garbatella, a quanto pare dal punto di vista calcistico non si è fatta molti problemi a dar vira a un vero e proprio ‘tradimento‘. L’ex “draghetta di Undernet”, come si faceva chiamare in rete negli anni Novanta, durante la propria adolescenza si professava infatti grande tifosa della Lazio.

Su internet non nascondeva il suo amore per i colori biancocelesti, con frasi inequivocabili come “Sempre forza Lazio“, o anche “Sono lazialissima“, senza peraltro lesinare punzecchiature e prese in giro all’altra squadra della Capitale, la Roma. Evidentemente però qualcosa deve averle fatto cambiare idea negli ultimi anni, e non a caso da qualche tempo a questa parte Meloni dimostra di aver dato vita a una vera e propria inversione a “u”.

Quale squadra tifa Giorgia Meloni oggi?

In politica non sono rari i “tradimenti”, i cambiamenti di idea, gli improvvisi salti da un’ala all’altra del Parlamento. Se modificare il proprio parere è sintomo di intelligenza, non possiamo negare che i nostri rappresentanti abbiano spesso dato sfoggio di grande acume ed elasticità mentale. Cambiare squadra del cuore, nel calcio, è invece molto più raro, e ci vuole pelo sullo stomaco per farlo. Un coraggio che non è mai mancato a Giorgia Meloni, una delle poche persone ad aver addirittura fatto un salto da una sponda all’altra del Tevere.

Non molti anni fa, nel 2015, ha raccontato infatti, sempre attraverso internet, stavolta tramite il suo profilo Facebook: “Tifo per la Roma, è noto, per questo non posso indossare la maglia biancoceleste“. Parole che hanno confermato quanto già affermava nel 2011 quando, da giovanissima ministra dello Sport, premiando la Lazio vincitrice della Coppa Italia di futsal, si era lasciata andare a un ambiguo: “Posso tifare solo voi come Lazio“.

Cosa avrà voluto dire in quel frangente? Probabilmente che il suo cambio di rotta, più che dettato per l’amore improvviso per i colori giallo e rosso, potrebbe essere stato il frutto di una scelta politica vera e propria. Si sa, infatti, che il tifo laziale viene solitamente accostato a un certo schieramento politico, di estrema destra, che forse avrebbe potuto frenare la sua ascesa, già peraltro pesantemente condizionata da un trascorso politico a contatto con determinati ambienti “almiranteschi“. Questione di realpolitik, avrebbero detto in Germania ai tempi di Otto von Bismarck. Anche questo, se vogliamo, un sintomo quantomeno di astuzia. Qualità importante in un settore come quello in cui ha scelto di districarsi nella sua vita.