Milan, De Ketelaere pedina di scambio per l’attaccante: decisione presa

Milan a caccia di un centravanti e per arrivare a lui sarà sacrificato Charles De Ketelaere. Il fantasista belga sarà usato come pedina di scambio per arrivare al bomber al fine di rinforzare il reparto offensivo.

E’ stata una prima annata in Serie A da dimenticare per Charles De Ketelaere che ha trovato poco spazio con Stefano Pioli e non ha mai fatto vedere quelle che sono le sue reali potenzialità. La sua avventura al Milan pare essere già arrivata al capolinea. La società, infatti, ha deciso di inserirlo nella trattativa come pedina di scambio per regalare al tecnico rossonero il bomber di cui ha bisogno. L’obiettivo, infatti, è quello di permettere ad Olivier Giroud di rifiatare e di gestirsi dal punto di vista delle risorse energetiche.

Milan, De Ketelaere via

Inseguito a lungo nella scorsa estate, alla fine Charles De Ketelaere è stato il colpo di mercato più deludente della stagione in corso. Pagato dal Milan una cifra complessiva pari a circa 35 milioni di euro, ha deluso le aspettative di tutti. Ha, infatti, collezionato fino a questo momento 35 apparizioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League ma non ha mai lasciato il segno. A conferma di ciò c’è il dato relativo alle reti realizzate in stagione: zero.

Il suo futuro adesso verosimilmente sarà lontano da Milano dal momento che ha bisogno di rilanciarsi e di dimenticare questa annata nera. Per questo motivo i rossoneri stanno valutando di inserirlo come pedina di scambio per arrivare al tanto agognato attaccante. Con Origi che non ha dato il contributo auspicato e Giroud condizionato dall’età che avanza, Pioli ha bisogno di forze fresche in avanti. E per questo l’obiettivo è Gianluca Scamacca.

Scamacca in arrivo

L’avventura al West Ham per Gianluca Scamacca fin qui è stata molto deludente. Il suo obiettivo adesso è quello di tornare in Italia, dove tanto bene ha fatto sia con il Genoa che con il Sassuolo. In Premier League, infatti, ha trovato la via della rete in sole tre occasioni, chiuso da Antonio. Per questo motivo i due club stanno lavorando a questo scambio per cercare di recuperare due talenti che hanno bisogno di rispolverare delle certezze che, allo stato attuale delle cose, sono smarrite. I due club, adesso, dovranno lavorare per raggiungere l’intesa economica e non sarà facile. Entrambi, infatti, sono stati pagati tanto ma non hanno reso secondo le aspettative. Va da sé che ci sarà un gioco al ribasso nelle valutazioni. A riferire la notizia è Telelombardia.