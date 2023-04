Silvio Berlusconi, come sta: nuovo aggiornamento sulle sue condizioni

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio, è ancora ricoverato: quali sono le sue condizioni mediche

Silvio Berlusconi non sta attraversando un periodo facile. Dopo la chiusura del processo Ruby ter non è arrivata la tranquillità sperata: difatti, l’ex Presidente del Consiglio attualmente è ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Le sue condizioni fisiche sono oggetto di interesse di diverse persone in particolar modo dei supporter di Forza Italia, partito di centro-destra di cui il politico è fondatore oltre che leader.

Silvio Berlusconi: le sue condizioni mediche

L’attuale patron del Monza ha ottantasei anni. Una età di rilievo che comincia a pesare sulle spalle. Difatti, il suo corpo non riesce più a svolgere alla perfezione le azioni necessari. Il leader di Forza Italia deve fare i conti da diverso tempo con una malattia, ossia: la leucemia mielomonocitica cronica. Un tumore, che come riporta la pagina ufficiale del gruppo San Donato, composto da vari ospedali privati presenti in Lombardia ed Emilia Romagna, è raro e colpisce il sangue. Questo cancro si contraddistingue per una produzione sproposizione di monociti, una determinata tipologia di globuli bianchi.

Sebbene la malattia sia stata riscontrata nell’ex Presidente del Consiglio già due anni fa, è stato poche settimane fa che il Cavaliere è stato ricoverato all’0spedale San Raffaele di Milano. Silvio Berlusconi ha infatti manifestato una riacutizzazione. Gli esami hanno evidenziato un aumento dei globuli bianchi e un’infezione polmonare, ossia la condizione che ha portato al ricovero, avvenuto ad inizio aprile. In questi giorni mentre il Monza, la squadra acquistata dal politico, sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. Tuttavia, il suo presidente trascorre i suoi giorni in una camera dell’ospedale ma non è solo. Difatti, in questa fase complicata la sua famiglia si è stretta attorno a lui. Inoltre, il leader non ha nessuna intenzione di abbandonare la sfera politica per dedicarsi esclusivamente al focolare domestico.

Dopo l’avventura col Milan, il proprietario del Monza si è la lasciato in una nuova sfida, sempre con un team lombardo. Ciononostante a turbare le idee dei supporter è la salute del fondatore del partito di centro-destra. Tuttavia, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, uno dei pilastri del suo partito, giungono rassicurazioni: “Sta bene, si sta riprendendo. Mi ha chiamato per leggermi il suo discorso”, è quanto è stato affermato a Oggi è un altro giorno. Occorrerà attendere i prossimi giorni per comprendere come evolverà la situazione.