“Vi svelo quanti punti verranno tolti”, penalizzazione Juve: la rivelazione

Non c’è giorno che a qualcuno non venga chiesta una previsione sul processo plusvalenze riguardante la Juventus. Ecco le ultime dichiarazioni

In casa Juventus si attendono le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni dopo la pronuncia del 20 aprile. In base a quelle, i legali bianconeri costruiranno la difesa per il terzo processo sulle plusvalenze fittizie.

I giudici del Foro Italico infatti hanno annullato con rinvio la sentenza del 20 gennaio che aveva visto la Corte d’Appello Federale infliggere 15 punti di penalizzazione. Ora, seppur in composizione diversa, la corte di secondo grado Figc si riunirà ancora per decidere una sanzione. Dovrà farlo in base ai ‘paletti’ che saranno resi espliciti proprio dalla pubblicazione delle motivazioni da parte della Cassazione dello Sport.

Penalizzazione Juve: verso una sanzione più leggera

Dal 20 aprile il Collegio di Garanzia ha al massimo 30 giorni per rendere note le motivazioni. Visto l’avvicinarsi della fine stagione, è probabile che già nella prima settimana di maggio le stesse vengano rese note alle parti. Da quel momento, entro 15 giorni verrà fissata l’udienza per il cosiddetto “plusvalenze ter”. In gioco infatti non c’è solo il destino della Juventus, bensì in palio c’è la qualificazione Champions il cui andamento è stato modificato già due volte, prima col -15, quindi con la decisione del Collegio di Garanzia.

Sulla vicenda si sono espressi già i diretti interessati. Se Massimiliano Allegri prima del match col Napoli ha dichiarato che “senza penalizzazione forse avremmo potuto avere 10 punti in più”, dopo il ko con il Torino di sabato, sono arrivate le frasi taglienti di Maurizio Sarri. “Giochiamo un campionato falsato: qualcuno di dovrebbe dimettere”, ha denunciato l’allenatore della Lazio. Sollecitato sul punto, oggi ha preso la parola un signore che con la Juventus in 132 gare ha segnato 31 gol e fornito 24 assist.

Boniek e la penalizzazione: “Sarà una sentenza un po’ più morbida”

Zibi Boniek, ora 67 anni, era una seconda punta o un esterno, come verrebbe chiamato ora. Prima di essere ceduto alla Roma, con la Juventus, tra il 1982 e il 1985, ha vinto 1 Coppa Italia, 1 scudetto, 1 Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea.

Intercettato dai microfoni di Rai 1, il vicepresidente della Uefa ha detto la sua sull’esito del processo plusvalenze che vede coinvolta la Vecchia Signora. “Mi piace parlare di cose che so e capisco”, ha detto l’ex presidente della federazione polacca di calcio, prima però di esporsi più nettamente. Per Boniek alla fine ci sarà una sentenza più “morbida”, i punti di penalizzazione saranno “7-10″, ha concluso il dirigente.