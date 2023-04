Addio Juventus, porte aperte per il big: futuro già deciso

Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare decisioni a sorpresa: futuro altrove, già pronte le valigie dopo una stagione tra alti e bassi

La Juventus non sta attraversando un momento di forma ottimale e così in estate molti top player sarebbero sul punto di dire addio. Il gioco dei bianconeri non è esaltante con Allegri sempre messo in discussione anche dopo la semifinale di ritorno persa contro l’Inter. Da Vlahovic a Di Maria, tanti big della Juventus avrebbero già pronte le valigie per andare via da Torino per scegliere un nuovo progetto avvincente della loro carriera.

Il calciomercato della Juventus è sempre molto attivo tra acquisti e cessioni eccellenti. Tutto dipenderà anche dalla possibile qualificazione alla prossima Champions League: in caso contrario, i bianconeri dovranno pensare a nuove idee per non gravare ancor di più sul bilancio della società torinese. Novità importanti potrebbero arrivare per i top player della Juventus, che vorrebbero tornare protagonisti nella massima competizione europea.

Juventus, Di Maria pronto già all’addio: tutto è cambiato

Arrivato soltanto in estate a Torino a parametro zero dopo l’esperienza al PSG, Angel Di Maria sarebbe già pronto per una nuova avventura per continuare la sua luccicante carriera internazionale. Con l’Argentina si è laureato a dicembre Campione del Mondo mettendo a segno un altro successo clamoroso: il talentuoso giocatore sudamericano può vantare una bacheca di trofei non indifferente.

Così è tornato a parlare del futuro del talentuoso giocatore argentino, il direttore sportivo del Rosario Central, Federico Lussenhof. Ai microfoni di Sportitalia ha rivelato il possibile ritorno di Angel Di Maria, che si è fatto conoscere a tutto il mondo grazie alle sue giocate fin da giovanissimo con la maglia del Rosario Central: “Lui ha le porte aperte, deciderà lui quando tornare. Lui è un esempio per il nostro club”. Già in passato Di Maria è stato tentato dalla destinazione Argentina, ma dopo l’addio al PSG ha optato per l’esperienza italiana con la maglia della Juventus. Le cose per lui sono state esaltanti, ma il progetto bianconero non convince più di tanto la stella sudamericana.

L’addio alla Juventus potrebbe essere una cosa più concreta, ma tutto dipenderà dai prossimi risultati che riuscirà a collezionare la compagine bianconera. Una voglia di continuare il suo percorso stellare deliziando ancora tutti con la sua classe immensa.