Altro cataclisma nel calcio italiano: arriva la penalizzazione

In Serie A i fari sono tutti puntati sulla situazione extra campo della Juventus, ma anche nelle leghe minori del calcio italiano non mancano casistiche particolari e delicate. In Serie D la classifica può essere ancora stravolta

Siamo entrati nella fase più calda e decisiva della stagione, quando ormai iniziano a delinearsi in maniera definitiva classifiche ed obiettivi a tutte le latitudini. Non mancano inoltre le vicende extra campo, che nel calcio italiano si fanno sempre più pressanti ed incisive ad ogni livello. Dalla Serie A, lì dove il caso della Juventus ha tenuto e continua a tenere banco, alle leghe minori, dove non mancano casistiche da tenere strettamente sotto controllo.

In questa stagione calcistica italiana abbiamo già visto la penalizzazione forte per la Juventus, poi rientrata in attesa di una scelta finale, mentre scendendo più giù nei meandri del pallone nostrano ci sono altre situazioni da delineare. Nel campionato di Serie D, in particolare, c’è il caso relativo al Fanfulla compagine che milita nel Girone D ed è allenata dall’ex Torino e Fiorentina, Riccardo Maspero. Lo stesso allenatore era a sua volta subentrato ad un altro ex Serie A come Emiliano Bonazzoli, girovago del calcio italiano. La compagine dilettantistica di Lodi vive una fase molto complessa e che potrebbe portare a stravolgere classifica e obiettivi.

Penalizzazione e rischio retrocessione: situazione complicata per il Fanfulla

In campo le cose per il Fanfulla non vanno bene, con il recente ko interno per 0-2 contro il Sant’Angelo, che ha ulteriormente posto l’accento negativo sul momento. La classifica già piange e presto potrebbe complicarsi ancora, in quanto manca solamente l’ufficialità ad una penalizzazione di 4 punti in graduatoria, che porterebbe la squadra di Maspero da 46 a 42 punti.

Così facendo il Fanfulla scivolerebbe in zona playout, a rischio quindi retrocessione. I bianconeri sarebbero ‘colpevoli’ di aver fatto scendere in campo nelle prime giornate Klajdi Lusha, in merito al quale pendeva però una squalifica della passata stagione. A tutto questo va aggiunto un clima pesante intorno alla squadra che si evince anche dalle parole del capitano Edoardo Cizza, che smentisce la possibilità di non scendere in campo per le ultime giornate, ma ammette: “Viviamo difficoltà notevoli, vittime di un conflitto con il quale non c’entriamo nulla e in cui non possiamo intervenire”.

Inoltre, in conferenza stampa, il direttore sportivo Vito Cera, ha parlato in modo aperto del ritardo nel pagamento dei rimborsi ai calciatori. Una situazione calda e surreale, da monitorare in questo finale di stagione.