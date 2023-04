Diletta Leotta, che retroscena con Conte: cosa si sono detti

Diletta Leotta in questi anni ha intervistato vari protagonisti del mondo del calcio: il retroscena sul dialogo con Antonio Conte

Da diversi anni ormai è diventata un volto dalla presenza capillare su qualsiasi genere di media, in Italia. Merito della sua presenza scenica e del suo fascino, certamente, ma anche di una professionalità che l’ha fatta diventare un personaggio a 360 gradi, altrettanto certamente tra i più influenti. Parliamo di Diletta Leotta, un nome, una garanzia.

La 31enne catanese si è lanciata alla conquista del mondo dello spettacolo, con risultati di tutta evidenza. Amatissima, e ci mancherebbe altro, dagli amanti del calcio, che non potrebbero rinunciare per nulla al mondo all’appuntamento fisso con lei in ogni weekend, ma non soltanto da loro.

Diletta Leotta, la regina di DAZN e della tv italiana si racconta

Diversamente non si spiegherebbero i quasi 9 milioni di followers che ha raccolto su Instagram e che ne fanno una delle bellezze italiane più in vista.

Ma Diletta, lo abbiamo detto, mostra molto altro oltre a una sensualità da capogiro e che lascia sempre senza fiato. In questo periodo è più che mai sulla cresta dell’onda su DAZN, in un finale di campionato dalle forti emozioni. E in un periodo per lei decisamente particolare, visto che come tutti sanno tra qualche mese lei e Loris Karius, portiere del Newcastle, diventeranno genitori di una splendida bambina.

Sull’emittente streaming della quale è il volto principale, la vediamo all’opera non soltanto nelle dirette legate alle partite ma anche con tanti contenuti speciali. Come quelli dei suoi programmi ‘Linea Diletta‘ e ‘Day Off‘, in cui ha intervistato diversi protagonisti del mondo del calcio e dello sport. Raccontando poi in questi giorni alcuni retroscena piuttosto particolari e che nessuno si aspettava.

Diletta Leotta spiazza tutti: il lato nascosto di Antonio Conte rivelato dalla siciliana

In particolare, nel corso della trasmissione ‘Croquetas’, che l’ha vista in prima linea, ha svelato un retroscena particolare della sua intervista con Antonio Conte, avvenuta nel 2021.

Erano i giorni successivi allo scudetto vinto dall’Inter e Diletta ha svelato: “E’ stata una intervista molto emozionante. Me lo ricordo ancora. Sulla Madonnina, scoppiò a piangere ricordando il padre. Mi commossi anch’io, lasciandomi trasportare”. Un lato profondamente umano e sensibile dell’allenatore pugliese che non capita di vedere spesso in pubblico, ma che ci rivela come spesso i protagonisti del mondo del calcio e dello sport sono assai diversi da come appaiono e da come li immaginiamo.