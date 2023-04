Doccia gelata per la Juve: va all’Arsenal

La Juve deve accettare un pesante smacco sul mercato: il profilo che tanto piaceva ai bianconeri andrà a giocare nell’Arsenal

Calvo e soci stanno studiando le mosse per quella che sarà la prossima campagna acquisti della Juventus. Ad oggi ancora non sono state concretizzate trattative ma un profilo attenzionato sfuma proprio sul più bello. Giocherà in Premier League.

La Juventus si sta giocando ancora tre obiettivi in questo finale di stagione. Il quarto posto per ora sembra essere al sicuro, almeno fino a quando non si svolgerà il nuovo processo della Giustizia Sportiva per il caso plusvalenze (e anche per il caso stipendi). In Europa League il Siviglia è un avversario alla portata dei bianconeri per cercare di strappare la qualificazione alla finale di Budapest.

Allegri sa benissimo che il suo futuro passa proprio dai risultati del campo e per questo non vuole lasciare nulla di intentato. Il tecnico livornese sta sfruttando in profondità la propria rosa, attingendo anche ai giovani, per mantenere freschi i giocatori migliori per i big match. Uno dei reparti in cui mancano grandi alternative è quello degli esterni difensivi. In particolar modo a destra, Cuadrado è chiamato agli straordinari, visto che De Sciglio è spesso in infermeria e Danilo viene impiegato da difensore centrale.

Juventus beffata: Fresneda potrebbe finire all’Arsenal

Proprio per questo Federico Cherubini e il suo reparto scouting si stanno occupando di rintracciare un terzino destro per la prossima stagione. Il nome che figura al primo posto del taccuino bianconero è quello di Ivan Fresneda, giocatore classe 2004 del Real Valladolid.

Il ragazzo, che compirà 19 anni il prossimo 28 settembre, ha collezionato già 17 presenze in questa Liga, più 2 in Coppa del Re, mettendo insieme prestazioni molto solide e qualitative. Per questo è finito sul taccuino dei più importanti club europei, che hanno già chiesto informazioni alla sua squadra attuale.

Il valore del cartellino è già superiore ai 15 milioni, una cifra di poco conto per i club della Premier League. Non a caso oltre alla Juventus, chi è maggiormente interessato è l’Arsenal di Arteta. Tra l’altro proprio i Gunners sono tra le squadre che maggiormente piacciono allo stesso Fresneda, come confermato da lui stesso in una recente intervista a a The Athletic.

“Mi piace molto Arteta, penso sia un grande allenatore. Il suo lavoro di quest’anno è davvero fantastico”.

Vedremo se alla fine il giovane spagnolo diventerà una pedina importante nello scacchiere dell’Arsenal nella prossima stagione.