Fagioli cambia agente: clamoroso addio alla Juve

Il clamoroso addio di Nicolò Fagioli scuote i tifosi della Juventus, possono perdere il loro centrocampista preferito nella prossima sessione del calciomercato.

Il talento cresciuto nel settore giovanile si è già imposto in questa stagione, dimostrandosi come uno dei maggiori interpreti nel ruolo di regista in questo campionato di Serie A, ma sembrerebbe avere già le valigie pronte.

Nicolò Fagioli è una delle poche note liete della stagione della Juventus. Dopo aver ottenuto la promozione con la Cremonese, il centrocampista italiano ha faticato per imporsi nella squadra bianconera, che aveva puntato le sue carte su Leandro Paredes.

Il flop dell’argentino è stato evidente, il regista dell’under 21 invece ha avuto la capacità di essere determinante, illuminando il gioco e segnando anche qualche gol decisivo come a Lecce e contro l’Inter in casa, abbracciato dall’affetto dello Stadium. I tifosi ora rischiano di non vederlo in bianconero, c’è una mossa imprevista all’orizzonte.

Fagioli via dalla Juve, dove giocherà

Il centrocampista sembrava un punto fermo della rosa, ma c’è una situazione da tenere sott’occhio e che non piace nemmeno alla società bianconera. Fagioli è un patrimonio della Juve e del calcio italiano, anche se Roberto Mancini ancora non lo ha convocato in pianta stabile nella Nazionale, ma sarà un punto di forza del futuro azzurro. Ha colpi importanti ma anche qualche passaggio a vuoto, la sostituzione dopo l’errore contro il Sassuolo non è stata il massimo per la sua fiducia, e sta pensando all’addio alla Juventus. Fagioli potrebbe cambiare intanto agente, passando dall’esperto Claudio Pasqualin all’agenzia CAA Stellar.

Una mossa spiazzante, che apre a un nuovo orizzonte. L’attuale agente di Fagioli ha sempre parlato di un centrocampista pronto per la Juventus, capace di prendersi le sue responsabilità in campo, pensando a una leadership nel futuro in maglia bianconera. L’eventuale cambio di agenzia spingerebbe Fagioli in Premier, proprio perché è il campionato inglese il massimo punto di riferimento della scuderia. Proponendo così il centrocampista ai grandi top club della Premier, che potrebbero puntare a una maxi offerta per il regista.

Una grande proposta farebbe capitolare la Juventus, sarebbe una plusvalenza importantissima per il bilancio, determinante per fare riprendere i conti. Con un’offerta di 40 milioni di euro, Fagioli andrebbe in Premier lasciando la Juve. Un profilo moderno e adatto anche i migliori reparti dei top club, pensando all’Arsenal, Chelsea e Manchester City. Sarebbe però un vero peccato perdere un prospetto sicuro come Fagioli, già protagonista in Serie A.