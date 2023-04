La Juve anticipa Mourinho al fotofinish: che colpo

La Juventus anticipa l’eterno rivale Josè Mourinho e la sua Roma e li sorpassa al fotofinish: che colpo per i bianconeri

La squadra di Max Allegri tenta il super colpo di mercato anticipando il club giallorosso nella corsa al talento italiano, c’è il sì del giocatore ora serve l’accordo con la società: ecco di chi si tratta.

La stagione ha ancora tanto da raccontare sia per quel che riguarda le coppe europee che soprattutto per la Serie A e due delle squadre che più di tutte sono ancora in piena corsa per raggiungere i propri obiettivi sono Roma e Juventus. Giallorossi e bianconeri non sono ancora certe della propria partecipazione alla prossima Champions League ma entrambe possono provare ad accederci sia tramite il campionato che tramite l’Europa League, rendendo quindi il prossimo mese di maggio un bivio chiave per il proprio futuro, da i risultati che saranno stati raggiunti a fine anno dipenderà infatti il mercato di entrambe e a questo proposito la Juve tenta il sorpasso al fotofinish proprio sulla Roma.

Juve-Roma, è sfida anche sul mercato: il centrocampista piace a entrambe

La stagione delle due squadre sta vivendo fino a questo momento di alti e bassi che ne hanno condizionato in maniera differente il percorso. Per la Juve resta aperto il capitolo penalizzazione, sul quale una risposta definitiva verrà data solo a campionato terminato, mentre la Roma spera di poter rivivere il finale mozzafiato della scorsa stagione riuscendo a ripetere la vittoria europea anche in Europa League.

Le ambizioni dei due club, come già detto sopra, incrocia inevitabilmente anche il futuro di entrambe le squadre ed in particolare le scelte di mercato, sia in quanto l’arrivo in Champions garantirebbe un maggiore introito a livello economico, sia perchè la partecipazione alla massima competizione Uefa per club sarebbe un biglietto da visita estremamente nobile. Non è quindi un caso che sia Roma che Juve stiano cercando di anticipare la rispettiva concorrenza su alcuni talenti seguiti ed uno in particolare potrebbe scatenare una vera e propria corsa: il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi.

Il numero 16 dei neroverdi è rimasto a Reggio Emilia dopo che in estate a più riprese il suo approdo alla Roma era parso ormai scontato, ma il suo futuro sembra comunque essere destinato a piazze più nobili del Sassuolo e nella prossima estate l’addio pare scontato. Su di lui non è quindi una novità il forte interesse giallorosso, considerando poi che Frattesi è peraltro cresciuto nella primavera del club capitolino, ma a far tremare Mourinho c’è la Juve che proprio in queste settimane, come riportato da alcune testate sportive, starebbe provando ad accellerare tanto da aver ottenuto il sì del giocatore.

Si tratta comunque delle prime schermaglie di un duello di mercato che sembra destinato a infiammare l’estate con il Sassuolo che resta fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro e che, come inevitabile, può gioire di questo doppio forte interesse verso Frattesi. Il mercato si avvicina sempre di più e con lui arrivano anche le prime sfide tra i club per i vari talenti, quella per il centrocampista del Sassuolo sembra però candidarsi a prima grande telenovela.