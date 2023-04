La scollatura trasparente fa girare la testa: Raffaella Fico da sogno

Raffaella Fico da favola, l’abito trasparente mette in evidenza le curve pazzesche della showgirl: visione in primo piano micidiale

Quindici anni fa, era il 2008, il suo ingresso nel mondo dello spettacolo dalla porta principale, quella della casa del Grande Fratello, fece piuttosto rumore. Con classe e fascino da vendere, conquistò tutti nel celebre reality show, diventando immediatamente uno dei volti più iconici della storia del programma e aprendosi la strada verso una fortunata carriera. Raffaella Fico, da allora, ha lasciato notevoli segni del suo passaggio.

La modella e showgirl partenopea non lascia indifferenti e in tutte le diverse esperienze che ha accumulato nel mondo dello showbusiness si è fatta notare per eleganza e sensualità decisamente fuori dal comune.

Raffaella Fico, bellezza incontenibile che non si smentisce mai: gli scatti sono sempre da applausi

Tutti elementi che abbiamo ritrovato nelle svariate trasmissioni cui ha preso parte. Compreso il ritorno al GF, questa volta nella versione Vip, a chiudere un cerchio in un certo qual modo, un paio d’anni fa.

Il resto è storia, inclusa la sua presenza costante anche nelle pagine del gossip, pure quello legato al mondo del calcio. Con le relazioni avute, tra gli altri, con Mario Balotelli, ovviamente, da cui ha avuto la figlia Pia. Ma anche con Cristiano Ronaldo e con Alessandro Moggi.

Di recente, l’abbiamo vista tornare sotto i riflettori grazie alla partecipazione al programma Back to School. Ma per i fan più accaniti, c’è sempre modo di essere aggiornati sulla sua vita con il suo aggiornatissimo profilo Instagram, da oltre 700 mila followers. Un seguito numeroso a riprova del fatto che in questi anni nessuno ha dimenticato la bellezza esplosiva di Raffaella, che non si smentisce davvero mai.

Raffaella Fico, sotto la giacca quasi niente: balconata esagerata, il lato A accende la passione dei followers

Come sempre, con l’arrivo della bella stagione, Raffaella si scatena e si prepara a dare il meglio di sé. Una interessantissima anticipazione arriva da uno degli ultimi scatti, di quelli che lasciano veramente senza fiato.

Sotto la giacca, compare un abitino trasparente che esalta come non mai le curve vertiginose della bella partenopea. A 35 anni, Raffaella è nel pieno della sua sensualità e raccoglie applausi a scena aperta. Like e commenti si sprecano, per una delle regine indiscusse dei social.