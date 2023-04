Miriam Leone, primo piano rovente: da guardare con cautela

Da perdere la testa, come sempre, la splendida Miriam Leone che oggi si scopre un po’ per la gioia dei suoi follower.

Ha iniziato come modella ed oggi è anche una meravigliosa attrice e conduttrice. Sul come abbia vinto lei, la 69ª edizione del concorso di bellezza, Miss Italia, ci sono pochi dubbi. Miriam Leone è bellissima e merita tutte le attenzioni che riceve da quel giorno che le svoltò la vita nel 2008. Di anni ne sono passati, ma lei fa ancora impazzire il pubblico.

La bellissima siciliana è letteralmente adorata dal pubblico italiano e non solo. Infatti, oltre alla sua classe ed alla bellezza incredibile, ora tutti sanno che c’è anche dell’altro da ammirare. Come per esempio la sua bravura nella recitazione. Cinema, televisione, negli ultimi anni, la splendida ex miss Italia, ha fatto parlare senz’altro in maniera solo positiva, di sé. Poi, certo, ci sono anche i social e lì, Miriam dimostra che il suo fisico pazzesco, resta sempre tale. Come se il tempo si fermasse.

Miriam shock: primo piano rovente!

Sicuramente la classe ’85 è tra le più belle donne di spettacolo del suo Paese, non certo solo da oggi. Ma abbiamo già specificato che non c’è solo il suo sex appeal ad accompagnarla e pare proprio che i critici siano d’accordo. Infatti, la bella trentottenne, ha recentemente portato a casa un premio ‘Anna Magnani’, per il ruolo di Migliore attrice protagonista. Il film in questione è Diabolik del 2021. La saga ha già visto apparire nelle sale, il suo seguito: Diabolik – Ginko all’attacco!. Ovviamente però, la bellissima nativa di Catania, ha offerto già da tempo altre grandi prove interpretative.

Dai film più bizzarri come Metti la nonna in freezer, ad un altro suo capolavoro. Se non vi fosse capitato di vederlo, guardate Marylin ha gli occhi neri. Ed un’altra pellicola dove la Leone si è espressa al meglio è Corro da te. Ovviamente, in tanti sapranno che lei è anche la protagonista di 1992, 1993 e 1994, oltre che il fatto che ha anche recitato in I Medici. Dicevamo però anche dei social. Ebbene, la stupenda siciliana, ha oggi un bel numero di seguaci su Instagram. Parliamo di 1,6 milioni di follower.

Tutti calamitati dal suo sguardo, ma anche da quelle misure che sono 88-64-91 e che si fanno guardare. Soprattutto, perché proprio lei le mette spesso in mostra, pur non scoprendosi necessariamente tantissimo. Stavolta, l’attrice si è lasciata un po’ andare. La sua canottiera leggera, non copre così tanto ed i fan infatti, sono in visibilio. La foto si ferma a mezzo busto, ma visto che sotto non c’è l’intimo, si intravedono le forme del bel lato A della modella.