Mourinho decisivo: scambio secco con Brozovic

La Roma avrebbe deciso il destino di un giocatore da sempre stimato da Jose Mourinho. ovvero Marcelo Brozovic. I risvolti della scelta

Il tecnico portoghese, con il ds Tiago Pinto, da tempo discute del prossimo mercato. Sessione di trattative che sarà ovviamente condizionata dall’eventuale ingresso in Champions dei giallorossi. Roma in semifinale di Europa League, gara d’andata l’11 maggio all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen, ritorno il 18 maggio in Germania.

Oltre alla strada europea, vincendo l’Europa League Pellegrini&Co sarebbero qualificati in Champions, in campionato la Roma è in piena corsa per il quarto posto. Capitolini a quota 56, insieme con il Milan. Davanti c’è la Juventus terza a 56, staccata di cinque lunghezze la Lazio.

Jose Mourinho avrebbe deciso se riscattare uno dei calciatori che lui stima di più e dal quale si aspettava un salto di qualità. Georgino Wijnaldum, 32 anni compiuti l’11 novembre, è arrivato in estate in prestito dal Psg, con diritto di riscatto per la Roma a 9 milioni. L’olandese quando ha giocato ha mostrato il suo valore, purtroppo gli infortuni lo hanno tartassato.

Il primo ko, quello quasi letale, è arrivato alla vigilia del match con la Cremonese. Il 20 agosto per l’ex Liverpool frattura a tibia e perone, incidente in allenamento. Il centrocampista in serie A ha quindi disputato solo 10 gare, con 2 gol e 1 assist (solo 584′). Sei le presenze in Europa League, per totali 210′. L’interno di Rotterdam da febbraio in poi aveva trovato continuità, contro il Feyenoord giovedì scorso ha rimediato una lesione al flessore sinistro.

Per lui previste altre tre settimane di stop. Per questo e anche per il costo dell’ingaggio, Wijnaldum guadagna circa 7 milioni netti l’anno, la Roma e il suo tecnico avrebbero deciso di rinunciare al riscatto. Il PSG non ha spazio per lui in rosa, col contratto fino al 2024 l’idea sarebbe quella di inserirlo in una trattativa per un altro centrocampista top.

Wijnaldum: il PSG pensa ad uno scambio con Brozovic

Il centrocampista della Roma, laddove tornasse a Parigi, di fatto sarebbe escluso dai piani tecnici. Con un altro anno di contratto, il club transalpino starebbe valutando il suo inserimento in una trattativa alla quale il PSG sta lavorando da tempo.

Nella Citta della Luce da tempo hanno puntato un regista che in Italia ha perso un po’ di peso. Marcelo Brozovic, 30 anni il 16 novembre scorso, non è più un intoccabile per l’Inter. In quel ruolo Simone Inzaghi di fatto ha promosso Hakan Calhanoglu. Oltre al turco, in rampa di lancio in regia ora c’è anche Krjstian Asslani, arrivato dall’Empoli in estate. Soprattutto senza Champions, i nerazzurri potrebbe cedere il croato per fare cassa.

Il Psg starebbe quindi epnsando di inserire Wijnaldum nel pacchetto da girare all’Inter, oltre ad un corposo conguaglio. Inzaghi non disdegna i giocatori maturi, ovviamente l’esito è legato sia all’accettazione dell’Inter, sia alla volontà dei due giocatori coinvolti.