Patteggiamento Juve: arriva la sentenza in diretta

La Juve è in attesa di capire quale sarà il suo futuro dal punto di vista della Giustizia Sportiva. Adesso si parla di un patteggiamento dei bianconeri

Il caso plusvalenze ha portato dapprima ad una penalizzazione di 15 punti e poi ad una cancellazione della sentenza visto che il processo andrà effettuato da capo. In più c’è sempre la questione legata al caso stipendi durante il Covid.

La classifica attuale della Serie A è tornata ad essere effettiva, per punti meritati sul campo. La Juventus ha visto riaccreditarsi i 15 punti che le erano stati tolti per la vicenda della plusvalenze. Allegri e i suoi ragazzi hanno potuto affrontare il Napoli da terzi in classifica, con la possibilità di aggredire il secondo occupato dalla Lazio. Il gol di Raspadori ha spento ogni ambizione bianconera e alla fine ora l’unico obiettivo resta il piazzamento tra le prime quattro.

Il problema per la ‘Vecchia Signora’ è quello di vedere cosa avverrà con il nuovo processo che porterà ad un’altra sentenza fra 40 giorni. Praticamente a ridosso con la fine del campionato si saprò effettivamente quale sarà la classifica della Juve. Non va inoltre dimenticato che Di Maria e compagni devono anche affrontare il filone d’inchiesta che riguarda il caso stipendi durante l’era Covid. Per questo processo i tempi potrebbero essere ancora più lunghi, arrivando a sconfinare nella prossima estate.

La speranza è che complessivamente non ci sia una pena troppo afflittiva e che possa permettere ad Allegri e i suoi di rimanere in zona europea.

Juventus, non si andrà verso il patteggiamento: l’opinione dell’avvocato Paco d’Onofrio

Uno degli argomenti che stanno circolando dalle parti di Torino in questo periodo è legato alla possibilità di patteggiare. La Juventus potrebbe arrivare ad un concordato sulla penalizzazione, per evitare guai peggiori.

Di questo non è convinto l’avvocato Paco d’Onofrio, intervistato ai microfoni di Calciomercato.it. Sul canale TVPlay ha dichiarato come a suo avviso non ci sarà nessun patteggiamento, perché: “Vorrebbe dire ammettere una responsabilità che nel secondo filone (quello degli stipendi, ndr) è difficile da dimostrare”.

Secondo l’avvocato andrà anche stabilito dalla difesa se un eventuale patteggiamento possa portare ad una pena che non condizioni anche la prossima stagione, ma rimanga confinato solo a questo campionato.

L’idea della Juventus potrebbe essere anche quella di rinunciare alle coppe europee per il prossimo anno, senza rischiare di perdere la Serie A o senza penalizzazioni all’inizio del 2023/2024.