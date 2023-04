Serie A: Vicario giocherà in Europa, c’è l’annuncio

Vicario è pronto al grande salto. Al termine di una grande stagione con l’Empoli, l’estremo difensore sembra essere ad un passo da un club. I dettagli.

Guglielmo Vicario è pronto al grande salto di qualità. Nonostante l’infortunio patito in queste ultime settimane, l’interesse nei confronti del portiere non è mai ‘scemato’ ed ora per lui si aprono delle porte molto importanti anche se bisognerà aspettare la fine della stagione prima di avere delle certezze.

Ma il futuro del portiere sembra essere ormai segnato. Una big è pronta a scommettere su Vicario durante il calciomercato estivo e arrivano le prime conferme. Una grande occasione per lui per dimostrare di essere pronto a giocare anche le competizioni internazionali.

Calciomercato: Vicario in una big, ci siamo

L’esperienza ad Empoli per Vicario potrebbe concludersi nelle prossime settimane. Il portiere, attualmente ai box per un problema fisico, farà di tutto per rientrare prima della fine del campionato e naturalmente regalare al club toscano una salvezza importante in ottica futura per poi salutare tutti ed iniziare una nuova esperienza in un club di assoluto livello. I contatti sono in corso, ma per la fumata bianca ci vorrà ancora tempo considerando che nessuna operazione importante si concluderà in questo periodo.

Intercettato dai microfoni di Pagine Romaniste, l’agente di Vicario ha confermato un sondaggio della Roma in ottica calciomercato estivo, ma anche di altri club di Serie A. L’interesse non manca anche se per il momento si parla di ipotesi visto che ora l’obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Naturalmente i giallorossi potrebbero rappresentare l’occasione giusta per fare un ulteriore salto in avanti. Rui Patricio, nonostante la fiducia di Mourinho, non convince e le alternative in quel ruolo non sono all’altezza. Per questo motivo tutto fa pensare ad un Vicario nella Roma, ma per il momento si tratta di una ipotesi e bisognerà aspettare ancora un po’ prima di avere delle certezze

Mercato: sfida Inter-Roma per Vicario?

La Roma naturalmente non è l’unica squadra interessata a Vicario e per questo motivo non ci resta che aspettare l’inizio del calciomercato per avere un quadro molto più chiaro della situazione. In passato si è parlato dell’Inter che punterebbe sul portiere per il post Onana e possiamo immaginare un duello tra queste due squadre.

La Juventus in questo momento sta pensando ad altro e, soprattutto, potrebbe decidere di puntare su Carnesecchi. Il Milan la questione portieri l’ha chiusa mentre la Lazio è pronta a confermare Provedel. E proprio per questo motivo ipotizziamo un duello tra Inter e Roma per Vicario.