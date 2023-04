Allegri esonerato: sta succedendo adesso

Tra Allegri e la Juventus sembra una storia finita: i tifosi sono furiosi e la società sta pensando al futuro della panchina

Ultime settimane fatte di alti e bassi per la Juventus che come prima cosa ha visto sospesa la penalizzazione di 15 punti inflitta in Serie A. In attesa di conoscere e capire se ci saranno ulteriori colpi di scena circa la stagione bianconera, la Vecchia Signora si gode la qualificazione alle semifinali di Europa League ma allo stesso tempo si rammarica per la mancata finale di Coppa Italia.

Proprio questa settimana il primo impegno del club ha visto gli uomini di Massimiliano Allegri venire sconfitti dall’Inter nella gara di ritorno del torneo: 1-0 siglato Federico Dimarco e Juventus a casa. C’è grande dispiacere all’interno della società che è ancora alle prese con l’organizzazione del futuro.

Tra i nomi fortemente in bilico non manca quello di mister Allegri. Il tecnico, la cui panchina non ha mai veramente smesso di traballare, è tornato in bilico e nelle ultime ore le critiche sono piovute copiosamente addosso all’allenatore di Livorno. Il gioco espresso dalla squadra ha lasciato a desiderare e i nuovi piani alti della Juventus stanno pensando una soluzione.

I tifosi contro Allegri, la Juventus deve prendere una decisione sul suo futuro: esonero in vista

I tifosi, come è evidente sui social e non solo, non ne possono più di assistere sempre alla stessa storia: in campo vedono una squadra senza gioco e in panchina sanno di avere un allenatore con poche idee. C’è bisogno di qualcosa in più per risollevare le sorti della Juventus. Soprattutto se si vorrà tornare ad essere competitivi in Italia e in Europa.

Fate giocare le partite all’under 23 almeno perdiamo col piacere. Quelli della prima squadra compreso allegri a lavare i cessi allo stadium e al J hotel — Nostress (@etneo_) April 27, 2023

Con il tecnico, ad oggi, appare impossibile costruire qualcosa di valido per il futuro. Piuttosto, con Allegri in panchina, i tifosi della Juventus sanno che il piano è quello di affrontare partita per partita e poi vedere cosa succede. Un modus operandi che comincia ad andare stretto ai tifosi bianconeri che, specialmente dopo quello che hanno vissuto in questa stagione, chiedono maggiori sicurezze.

Se difendi Allegri dopo 2 anni cosi, sei un integralista non sei un tifoso. Ma le colpe sono principalmente di chi lo ha riscelto e lo ha lasciato operare fino a produrre lo schifo che stiamo vedendo.

Le inchieste extra campo daranno il colpo di grazia.

E’ il momento piu’ duro — Nick72🎸 (@nickjerseyboy) April 27, 2023

A gravare ancor di più sui malumori del pubblico di fede juventina, ci sono anche le prestazioni offerte da alcuni singoli. Come l’attaccante Dusan Vlahovic ad esempio. Il bomber ex Fiorentina, pagato circa 70 milioni di euro a pochi mesi dalla scadenza. si sta rivelando un vero e proprio flop. Colpa, come detto, anche di mister Allegri che con il suo piano tattico non riesce a valorizzare il centravanti serbo.

Lo ripeto da tempo a tutti quelli che hanno declassato Vlahovic a pippone sopravvalutato.

Nessun attaccante sta facendo bene nella Juve di Allegri: è questo il punto. I bianconeri sono la squadra con il peggior gioco offensivo della Serie A, così si affonda — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) April 27, 2023

I nomi preferiti dal club per il dopo Allegri

Di questo passo nel futuro di Allegri non può essere forte il rischio esonero. In caso di addio del tecnico, il preferito dalla Juventus rimane ancora l’ex Zinedine Zidane. Apprezzatissimo anche dal Paris Saint Germain. In alternativa piace sempre Antonio Conte, ormai svincolato dal Tottenham.

Tra gli altri italiani in giro per l’Europa, fari sempre puntati anche su Roberto De Zerbi. L’ex Sassuolo sta facendo molto bene in Premier League, alla guida del Brighton, e per la Juventus potrebbe essere molto difficile convincerlo al ritorno in Serie A. In estate si parlerà molto dei nuovi allenatori in panchina.