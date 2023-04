Bomba Leao, firma vicinissima: un ‘preventivo’ da quasi 100 milioni

Novità importanti sul futuro di Rafael Leao, l’attaccante portoghese sta per firmare: affare da quasi 100 milioni di euro

Fino a qualche settimana fa, stava vivendo un 2023 davvero complicato, per non dire da horror, in mezzo al campo. Rafael Leao era in crisi profondissima, come tutto il Milan. Dopo le reti con Salernitana e Lecce a gennaio, era praticamente sparito dal campo, non lasciando tracce della sua presenza.

Fino alla fine di marzo, il portoghese non aveva più ritrovato il gol. Per poi risvegliarsi, clamorosamente, con l’arrivo della primavera, mettendo la firma sul ritorno in auge da parte dei rossoneri.

Leao alla riscossa: un finale di stagione da protagonista, poi il futuro

Prima, la doppietta del ‘Maradona’ in campionato contro il Napoli, a suggellare il clamoroso 4-0 del Diavolo sulla squadra di Spalletti. Poi, i due assist sempre contro gli azzurri, nelle due gare dei quarti di finale di Champions League, decisivi per raggiungere la semifinale contro l’Inter.

Altra doppietta in campionato, stavolta contro il Lecce, e il Milan torna a contatto con la zona Champions. I rossoneri hanno bisogno di lui nella sua miglior versione, per riuscire a regalarsi grandi soddisfazioni. Ora, tutti lo attendono, per provare a fare grandi cose come accaduto un anno fa sempre di questi periodi. Il modo migliore, per lui, per lanciarsi nel futuro.

Leao, il Milan vicinissimo al rinnovo: tutte le cifre dell’affare, un contratto che costa quasi 100 milioni

Già, quel futuro fin qui rimasto piuttosto in bilico, per via di un rinnovo di contratto decisamente complicato. Che si diceva avesse influito non poco sul suo momento di forma, e forse è andata davvero così. Tanti i rumours su possibili trasferimenti in altre squadre, ma la sua volontà sembra quella di legarsi al Milan. Che pare aver finalmente trovato la quadra per blindare il suo fuoriclasse.

La firma definitiva potrebbe avvenire poco prima della semifinale di Champions contro l’Inter. Si tratterebbe per il Milan di un investimento piuttosto corposo. La richiesta del giocatore è di 7 milioni di euro netti più bonus. Al lordo, parliamo di un investimento, per cinque anni, di circa 57 milioni di euro. A cui andrebbero aggiunti i famosi 20 milioni di euro della multa da pagare allo Sporting. Un sacrificio non da poco, ma per trattenere uno come Leao, questo ed altro. Il portoghese sta dimostrando di poter essere decisivo e di essere la pietra su cui costruire un grande avvenire per tutto il Milan.