Firmino in Serie A: firma a breve

Futuro in Serie A per l’attaccante brasiliano Roberto Firmino: addio al Liverpool, svelata la sua prossima squadra. Sarà in Italia

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Roberto Firmino, che si libererà a parametro zero dai Reds. Non è arrivato il rinnovo contrattuale con il Liverpool, che ha pensato così a nuove strategie di calciomercato per allestire una rosa più competitiva da affidare a Klopp. Dinamiche di mercato suggestive per l’attaccante brasiliano, pronto così a scegliere anche la destinazione in Serie A.

Nel corso della sua carriera Firmino è stato uno dei protagonisti indiscusso dei successi del Liverpool, ma ora il suo futuro potrà essere in Italia. Tanti club della Serie A hanno seguito da vicino la sua carriera: ora potrebbe arrivare anche la firma in tempi brevi per chiudere l’affare suggestivo. Roberto Firmino è pronto a cambiare aria con il suo trasferimento in Italia per conoscere da vicino il calcio nostrano. Il brasiliano è stato anche protagonista con la Selecao diventando il punto di riferimento dell’attacco dell’ex Ct Tite: ora ha voglia di tornare alla ribalta con una nuova avventura importante per il prosieguo della sua carriera eccellente.

Calciomercato, Firmino verso la Serie A: ci siamo

Roberto Firmino è stato accostato ai migliori club europei: il suo appeal è diminuito nel corso degli anni, ma resta sempre un attaccante affidabile capace di svariare su tutto il fronte senza dare punti di riferimento ai difensori avversari.

Come svelato dal portale inglese, Anfield Watch, che conosce da vicino le dinamiche di casa Liverpool il Milan sarebbe sempre più vicino alla firma dell’attaccante brasiliano, Roberto Firmino, che potrà liberarsi a parametro zero dai Reds. La Serie A è sempre molto interessata a giocatori di spesso con Juventus e Inter, pronti a dare filo da torcere anche alla società rossonera. Un momento decisivo per la sua carriera per cercare di scegliere il meglio per il suo futuro. Il Milan ha bisogno di una nuova punta visto l’età avanzata di Giroud e Ibrahimovic, pronto anche ad appendere gli scarpini al chiodo.

L’attaccante svedese dovrà prendere una decisione in tempi brevi per poi comunicarla rapidamente alla società rossonera. Roberto Firmino sarebbe ad un passo dal Milan: un colpo di scena suggestivo per la compagine rossonera, sempre alla ricerca di nuovi profili interessanti. Una voglia immensa di continuare ad imporsi su grandi palcoscenici per l’attaccante brasiliano, promesso sposo ai rossoneri.