Colpo Milan, Maldini anticipa la Juventus: assalto decisivo

Il Milan continua a pensare a colpi per il futuro: il calciomercato rossonero può regalare nuovi innesti di spessore. Maldini pensa alla beffa Juventus

Il calciomercato inizia a regalare i primi retroscena da sogno. Il Milan è sempre molto attivo per allestire una rosa sempre più competitiva in ottica futura. Tanti profili già segnati sul taccuino di Maldini e Massara con una voglia immensa di continuare a rendersi protagonisti in campo internazionale.

Innesti importanti in casa rossonera per continuare così a seguire un percorso di crescita decisivo. Il Milan non vuole lasciare nulla al caso andando a limare ogni tipo di dettaglio. Tanti nomi interessanti in casa rossonera per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il Milan ha bisogno di linfa vitale per arrivare così a giovani da formare in vista della prossima stagione: novità importanti potrebbero arrivare già nelle prossime settimane con la chiusura totale dell’affare spumeggiante.

Milan, un 2004 alla corte di Pioli: colpo ad effetto

La società rossonera ha dimostrato nel corso degli anni di saper valorizzare giovani talenti che si sono imposti definitivamente nel calcio che conta. Da Kalulu a Tonali passando per Brahim Diaz: giocatori che sono diventati rinomati a livello internazionale diventando protagonisti in Champions League.

Come svelato da Sky Sport Il Milan sarebbe sempre più vicino al terzino destro del Valladolid, Ivan Fresneda, che ha stupito tutti in questi mesi. Già accostato a lungo alla Juventus, sulle tracce del giovane calciatore spagnolo ci sarebbero anche Borussia Dortmund, Newcastle e Arsenal. A gennaio tante big d’Europa hanno provato così ad anticipare la concorrenza, ma alla fine è rimasto in Spagna. Ora in Spagna partirà un’asta infinita: Maldini e Massara potrebbero chiudere l’affare già nelle prossime settimane mettendo a segno un colpo promettente. Fresneda è considerato uno dei giocatori più talentuosi riscuotendo tanto successo anche in Italia.

Un ottimo prospetto per far tirare il fiato a capitan Calabria: inoltre, Alessandro Florenzi è stato poco chiamato in causa dallo stesso Pioli visto che è stato infortunato a lungo. Ora dal calciomercato potrebbe arrivare un nuovo regalo all’allenatore del Milan che continua a pensare alle dinamiche di campo: l’obiettivo attuale è quello di centrare la finale di Champions League per riportare in auge dopo tanto tempo. Il Milan non vuole fermarsi con acquisti di livello internazionale per incidere a livello di calciomercato anticipando le big d’Europa.