Dybala, addio da 20 milioni: futuro in Serie A

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Roma nel corso della prossima sessione di calciomercato: tifosi giallorossi in ansia per la clausola

Nel giro di qualche mese è già diventato un’icona. La parte giallorossa di Roma è letteralmente innamorata di Paulo Dybala, star assoluta della squadra targata José Mourinho. Lo Special One lo ha voluto fortemente al suo fianco la scorsa estate, perché sapeva che l’argentino avrebbe alzato in maniera importante il livello tecnico della sua truppa.

È proprio da questo punto di vista che la ‘Magica’, spesso, ha deluso nel corso della passata stagione. Era abbastanza palese come ci fosse carenza di qualità all’interno della rosa. Nonostante ciò Abraham e compagni sono comunque riusciti a mettere le mani sul trofeo della Conference League, ma per alzare l’asticella serviva qualcosa in più. Ed ecco Paulo Dybala, sbarcato all’ombra del Colosseo a parametro zero dopo aver terminato la lunga storia d’amore con la Juventus (durata ben sette anni). La ‘Joya’ ha ricevuto una vera e propria accoglienza da re: memorabile la presentazione al Colosseo Quadrato – zona EUR – abbellita dalla presenza di oltre diecimila sostenitori giallorossi. Il popolo romanista lo ha travolto con uno tsunami d’amore, però l’attaccante non si è affatto montato la testa, anzi.

Tant’è che Dybala ha rifiutato, per il momento, la storica maglia numero dieci appartenuta a Francesco Totti e offerta dalla società capitolina. Il motivo? Vuole meritarsela sul campo, com’è giusto che sia. Un gesto in segno di rispetto verso la tradizione del club capitolino, che i tifosi indubbiamente hanno apprezzato parecchio. Insomma, l’ex Palermo è pienamente centrale nel progetto As Roma. Quindi rimarrà sicuramente? Ad oggi, la certezza della permanenza dell’argentino non c’è. E qui entra in gioco la clausola rescissoria presente nel contratto in scadenza giugno 2025. Si tratta di una clausola particolare valida sia per l‘estero che per la Serie A, ma a condizioni differenti.

Calciomercato Roma, la clausola di Dybala preoccupa i tifosi: l’argentino interessa al Barcellona

Rimanendo all’interno dei confini nazionali, Dybala potrebbe salutare il club giallorosso per 20 milioni di euro. Se, però, i Friedkin dovessero accettare di aumentare lo stipendio del calciatore da circa 4 milioni di euro a 6 milioni netti, a quel punto la clausola si annullerebbe e il classe ’93 non potrebbe opporsi.

Diverso è il discorso, invece, per quanto concerne l’estero. In questo caso il valore economico ammonta a ‘soli’ dodici milioni di euro, una cifra più che fattibile per i top club europei. E se arrivasse un’offerta da una compagine straniera, Dybala potrebbe anche rifiutare l’aumento d’ingaggio e liberarsi dalla Roma. Dunque, l’ultima parola spetterebbe alla ‘Joya’. Inoltre, in entrambi gli scenari, la società romanista dovrebbe riconoscere una percentuale della cifra incassata dall’eventuale cessione. L’attaccante interessa particolarmente al Barcellona, mentre in Italia potrebbe avvenire un ritorno di fiamma da parte dell’Inter. Situazione da monitorare.