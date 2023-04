Game over Juve: non solo Vlahovic, va via un altro big

Le ultime sul calciomercato con focus su Vlahovic e un altro big della squadra allenata da Massimiliano Allegri

Reduce dall’eliminazione contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia, la Juventus resta concentrati sul delicato finale di stagione che li attende, ma per la dirigenza è già tempo di guardare al prossimo calciomercato: oltrea Dusan Vlahovic anche un altro big sembra essere prossimo alla partenza.

In casa Juventus la sensazione è che le partite che separano la squadra alla fine di questa stagione saranno fortemente decisive per indirizzare il futuro del club, sia da un punto di vista economico che soprattutto sportivo. Il posizionamento finale in campionato e il cammino Europa League determineranno tanto nelle scelte di mercato che farà la dirigenza in estate, non solo a livello di entrate ma anche, se non soprattutto, a livello di uscite. In questo senso il nome più chiacchierato resta quello di Dusan Vlahovic, anche se il serbo potrebbe non essere l’unico big a salutare.

Juve, non solo Vlahovic: ecco chi rischia di seguirlo

Per la Juve sarà dunque fondamentale o quasi riuscire a portare a casa l’Europa League, dato che consentirebbe l’accesso in Champions, e riuscire a scalare la classifica in campionato indipendentemente da quello che succederà sul fronte giudiziario, Qualora questi obiettivi verranno portati a termine i bianconeri potranno avere una diversa visione in chiave mercato.

Indipendentemente da questo sembra però inevitabile dover accettare addii pesanti per i tifosi, non solo per chi come Cuadrado è ormai in scadenza contrattuale, ma anche per giocatori che invece possono portare a tesoretti da reinvestire o semplicemente la cui cessione alleggerirebbe i costi per gli stipendi: oltre a Vlahovic, di cui si parla ormai sempre più insistentemente, un altro nome da tenere d’occhio è quello di Leonardo Bonucci.

Il difendore centrale bianconero, campione d’Europa con la Nazionale nel 2021, sta vivendo una stagione decisamente negativa, condizionata da tanti infortuni che ormai da mesi lo stanno tenendo lontano dal campo. Oltre ai problemi fisici però l’ex Milan e Bari era già stato sorpassato nelle gerachie dal trio Danilo, Bremer e Alex Sandro e vista la recente crescita di Gatti, divenuto quasi un titolare ormai, la sensazione è che la posizione di Bonucci nelle gerarchie di Allegri sia ulteriormente calata.

Lo scorso ottobre Giulio Mola, giornalista di ‘Qn’ aveva sorpreso tutti parlando di una richiesta di cessione già a gennaio per il difensore 35enne, fatto poi smentito dall’assenza di voci di mercato concrete durante l’ultima sessione di calciomercato. Il contratto in scadenza nel 2024 fa comunque pensare che l’esperienza di Bonucci in bianconero sia ormai agli sgoccioli, resta da capire se già a partire dalla prossima estate, magari per fare spazio ad un altro giocatore del progetto Next Gen, o al termine della stagione 2023/2024, quando il contratto che lega il difensore alla Juve scadrà.