Ilary Blasi, furto in hotel: scoppia il caso

Ilary Blasi: il karma suona alla porta? Trapela un’indiscrezione: cosa sarebbe stato sottratto alla conduttrice di L’isola dei famosi

Ilary Blasi non smette di essere al centro di indiscrezioni. La presentatrice, che sta proseguendo la sua vita nel mondo dello spettacolo mentre i suoi avvocati stanno facendo tutto il possibile per regalarle ancora dei successi importanti per il divorzio, nei giorni scorsi ha ricevuto ha ricevuto un papiro per una gaffe fatta nel corso della conduzione dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia, questa volta non è il suo lavoro o il suo nuovo amore ad essere al centro dell’attenzione. Difatti, a far parlare è il possibile furto subito nei giorni scorsi. Ecco cosa sarebbe successo e cosa le sarebbe stato sottratto.La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto sognare diverse persone. Tuttavia, la favola, durata quasi venti anni, si è interrotta ufficialmente con un comunicato congiunto alla stampa. Le vicende dei membri della ex coppia sono diventate argomento di interesse: dalla prima apparizione della nuova fiamma del Pupone alla causa di divorzio passando per il nuovo amore della show-girl. In questi mesi non sono mancate nemmeno le frecciatine come quelle lanciate dalla presentatrice nel corso della conduzione di L’isola dei famosi, programma in onda tutti i lunedì (ad eccezione del primo maggio) su Canale 5.

Ilary Blasi vittima di furto?

Questa volta a far rumore è il possibile furto subito dalla presentatrice mentre si trovava a Cologno. Sarebbe, infatti, scomparso, ma non ci sono ancora conferme a tal proposito, un rolex nella stanza dell’hotel dove alloggia Ilary Blasi quando impegnata con la conduzione del programma. A rivelarlo, con tono ironico, è stata Selvaggia Lucarelli che ha condiviso nelle storie la segnalazione ricevuta da una persona che lavora nell’albergo in questione: “Oggi è circolata la voce che ci fosse la polizia in struttura a causa di un furto. Ilary Blasi ha dichiarato che aveva lasciato l’oggetto sul mobile del bagno ma le è stato sottratto. Non so se il furto sia avvenuto davvero o se abbia dimenticato l’orologio da qualche parte”.

L’opinionista ha commentato la rivelazione con: “La saga degli orologi in casa Blasi continua”, chiaro riferimento ai presunti rolex sottratti dalla show-girl all’ex marito dopo la decisione definitiva di separarsi. Persino Striscia la Notizia ha chiesto notizie in merito alla presunta appropriazione degli orologi di Francesco Totti da parte della conduttrice ma Ilary Blasi non ha voluto rivelare niente al riguardo. Occorrerà attendere, dunque, per scoprire se ci saranno conferme.