Juve, annuncio uffciale: il primo rinforzo arriva dal Milan

La stagione calcistica ormai volge al termine con le squadre che sono ormai nella fase decisiva, dove è vietato sbagliare. I club, nel frattempo, sono già al lavoro per sistemare le cose in vista della prossima stagione

La Juventus con ogni probabilità rivoluzionerà molto il suo assetto e per farlo sarebbe pronta a pescare in casa Milan. I bianconeri infatti, sono pronti a scippare ai rossoneri un protagonista della rinascita del club meneghino.

In casa Juventus non si vive uno dei migliori momenti stagionali. In campionato la squadra ha tirato il freno nelle ultime settimane e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter brucia ancora. L’obiettivo principale resta la vittoria dell’Europa League e, contestualmente l’accesso tra le prime quattro del campionato. I bianconeri però devono ancora fare i conti con la giustizia sportiva per capire se dovranno ricevere nuovamente una penalizzazione in classifica o meno. Nel frattempo però si lavora alla Juve del futuro e per questo si guarda con attenzione in casa Milan.

Juventus pronta allo scippo al Milan: obiettivo chiaro

Nel mirino della Juventus ci sarebbe Frederic Massara. Il direttore sportivo del Milan piace molto alla proprietà bianconera che sarebbe pronta a mettergli in mano il calciomercato della Juventus.

Al momento il dirigente del Milan forma con Paolo Maldini la coppia che ha rilanciato il club, portandolo dapprima alla conquista di un posto in Champions League, successivamente allo scudetto, e quest’anno all’accesso alle semifinali di Champions League. Risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno portato il ds nel mirino della Juve, desiderosa di ricostruire dalle fondamenta, partendo proprio dal lato dirigenziale. A commentare l’ipotesi di un passaggio di Massara alla Juventus ci ha pensato Walter Sabatini a TVPLAY_CMIT, dirigente che ha lavorato a lungo a stretto contatto con il ds del Milan.

L’ex direttore sportivo della Roma ha affermato: “Se lo vedrei bene alla Juve? Lo vedrei bene ovunque. Massara è un dirigente di grandissimo spessore, educato, onesto e competente. Non ci sono limiti per lui – ha proseguito Sabatini a TVPLAY_CMIT – come ha dimostrato con quello che ha fatto al Milan. Venivano da stagioni molto difficili e nel giro di un solo anno sono riusciti a portare la squadra alla conquista dello scudetto, non era prevedibile. Quest’anno hanno raggiunto la semifinale di Champions League, un lavoro irripetibile”.

Al momento Massara, come Maldini del resto, è legato al Milan da un contratto fino al giugno del 2024. Appare difficile che il Milan possa privarsi di un uomo così importante per la propria rinascita ma è anche vero che la chiamata della Juventus potrebbe portare il direttore sportivo rossonero a valutare una nuova avventura sportiva.